Аптечка новонародженого: що повинно завжди бути під рукою

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Догляд за немовлятами / Unsplash

Здорове життя малюка напряму залежить від батьківського догляду. Дуже важливо знати, що потрібно завжди мати під рукою.

Яким повинен бути склад аптечки молодих батьків розповіла провізорка Ольга Мельник.

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Засоби гігієни

  • Засіб для купання, використовувати 1 раз на тиждень;
  • Засоби від прілості;
  • Вата для чищення вух і носа. З них роблять невеликі джгутики, й прочищають ними вушні раковини та носові ходи;
  • Ватні палички для обробки пупкової рани антисептиками, прищиків тощо;
  • Ватні палички з обмежувачем;
  • Ватні диски для проведення гігієнічних процедур;
  • Вологі серветки (використовувати в екстреному випадку, якщо немає води);

Засоби для догляду новонароджених
Засоби для догляду новонароджених

Догляд

  • Маленькі ножиці для нігтів з закругленими кінцями та захисним ковпачком;
  • Термометр для ванночки;
  • Назальний аспіратор;
  • Термометр, краще електронний;
  • Шприц-дозатор або ложечка з дозатором для введення ліків;

Антисептики

  • Октенісепт для обробки пупка;
  • Перекис водню 3%;
  • Спирт або спиртові серветки для дезінфекції;
  • Бактерицидний пластир;

Лікарські засоби та не тільки

  • Жарознижувальний засіб на парацетамолі у свічках або в рідкій формі; 
  • Краплі від нежитю та сольовий розчин;
  • Використовувати всі ліки тільки після консультації педіатра та суворо за інструкцією;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Батьки і діти Вагітність і пологи
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