Аптечка новонародженого: що повинно завжди бути під рукою
Здорове життя малюка напряму залежить від батьківського догляду. Дуже важливо знати, що потрібно завжди мати під рукою.
Яким повинен бути склад аптечки молодих батьків розповіла провізорка Ольга Мельник.
До теми: Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
Засоби гігієни
- Засіб для купання, використовувати 1 раз на тиждень;
- Засоби від прілості;
- Вата для чищення вух і носа. З них роблять невеликі джгутики, й прочищають ними вушні раковини та носові ходи;
- Ватні палички для обробки пупкової рани антисептиками, прищиків тощо;
- Ватні палички з обмежувачем;
- Ватні диски для проведення гігієнічних процедур;
- Вологі серветки (використовувати в екстреному випадку, якщо немає води);
Засоби для догляду новонароджених
Догляд
- Маленькі ножиці для нігтів з закругленими кінцями та захисним ковпачком;
- Термометр для ванночки;
- Назальний аспіратор;
- Термометр, краще електронний;
- Шприц-дозатор або ложечка з дозатором для введення ліків;
Антисептики
- Октенісепт для обробки пупка;
- Перекис водню 3%;
- Спирт або спиртові серветки для дезінфекції;
- Бактерицидний пластир;
Лікарські засоби та не тільки
- Жарознижувальний засіб на парацетамолі у свічках або в рідкій формі;
- Краплі від нежитю та сольовий розчин;
- Використовувати всі ліки тільки після консультації педіатра та суворо за інструкцією;
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі