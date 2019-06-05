Аптечка на море: які ліки взяти у відпустку

Літо наступило, люди почали роз'їжджатися в теплі краї, щоб погрітися на сонечку, позасмагати та покупатися. А щоб ніщо не зіпсувало відпустку – не забудьте взяти медикаменти.

Перетворювати з сумки філію аптеки не потрібно. Беріть препарати тільки для полегшення симптомів, без яких і так би все обійшлися. Інші препарати має призначати лікар, розповів кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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1. Нестероїдні протизапальні препарати: Ібупрофен або Парацетамол. Мають бути у будь-якій аптечці. Спектр застосування величезний: біль будь-якої локалізації (від головного, до болю в горлі при застуді), лихоманка, страждання під час похмілля.

2. Антигістамінні. Якщо ви алергік – візьміть з собою пачку Лоратадину або Цетиризину.



Щоб не зіпсувати відпустку – візьміть на відпочинок ліки

3. Судинозвужувальні краплі (спреї) в ніс. Якщо захворієте на застуду, то це ще півбіди. А ось 2-3 ночі не спати через закладеного носа – біда.

4. Антисептики. Підійде будь-який: перекис водню, хлоргексидин і т.п. Принципово не важливо чим обробити рану. Хлоргексидин найбільш ефективний і безболісний.

5. Сонцезахисний крем. Купуйте з SPF не менше 30. Наносьте його часто, не прагніть привезти залишки додому. Щоразу після купання потрібна нова порція. І навіть якщо ви в кремі, все одно уникайте пікової активності сонця.

6. Засіб для обробки згорілої на сонці шкіри. Довели свою ефективність лосьйон Алое Віра та Каламін.

7. Розчини для регідротаціі. Діарея мандрівника, харчове отруєння – часті супутники туриста. Наш організм в змозі впоратися з обома проблемами самостійно. Головне відновлювати втрату рідини, яка відбувається при проносі й блювоті. Чесно кажучи, досить пити просту пляшкову воду. Але якщо в неї додати електроліти – то ефект буде швидшим.

8. Лоперамід – антидіарейний препарат. Перешкоджає поносу. Використовувати тільки як екстрений захід, якщо ви в дорозі та не маєте доступу сходити до туалету.

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9. Антациди – щоб не мучиться від печії, після рясного застілля.

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10. Перев'язувальні матеріали. Бинти, пластир. Хоча б кілька штук.

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