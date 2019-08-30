Аритмія серця: основні симптоми, причини та лікування
Головний насос організму – серце – б'ється завдяки електричним імпульсам, які виробляються особливими клітинами в особливій провідній системі.
Ці імпульси "біжать" по серцевому м'язі (міокарду) і тим самим викликають її скорочення і змушують наше серце працювати. Але коли в цьому налагодженої механізмі трапляються збої, виникає аритмія, зазначає лікар-кардіолог Ольга Савоніна та Олена Аньшина.
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Що таке аритмія
Аритмія – це патологічний стан, при якому відбуваються порушення частоти, ритмічності й послідовності збудження і скорочення серця.
Ці зміни можуть призводити до порушення нормальної скоротливості серця, що може привести до цілого ряду серйозних ускладнень.
На практиці пацієнти приходять і в основному скаржаться на перебої в роботі серця, відчуття "зайвих" скорочень, "завмирання" серця, серцебиття.
Симптоми аритмії
- перебої в роботі серця; ⠀
- прискорене серцебиття; ⠀
- "завмирання" серця; ⠀
- "пропуски" в ритмі серця; ⠀
- відчуття браку повітря; ⠀
- дискомфорт в області серця.
Види аритмії
Аритмія має велику кількість видів, основні з них:
- Синусова аритмія,
- синусова тахікардія,
- синусова брадикардія,
- екстрасистолія передсердна,
- екстрасистолія шлуночкова,
- миготлива аритмія (фібриляція передсердь),
- WPW синдром (синдром передчасного збудження шлуночків) і інші.
Основні причини аритмії:
1. Кардіальні причини:
- ішемічна хвороба серця, в тому числі стенокардія та інфаркт міокарда;
- атеросклероз коронарних артерій;
- серцева недостатність;
- різні вади серця
- запальні захворювання серця
- пухлини серця
2. Вплив лікарських препаратів: передозування або побічна дія аритмічних ліків, серцевих глікозидів, сечогінних, засобів від бронхіальної астми, тощо.
3. Порушення електролітів: збільшення і зниження кількості калію, кальцію, магнію та ін.
Це іонні розчини (солі), які в природі існують у вигляді мінералів. Електроліти мають важливу функцію гідратації організму для підтримки функції м'язів і нервів. Оскільки тіло людини в основному складається з води, важливо отримувати ці мінерали в достатній кількості. Коли в організмі достатньо води, він краще позбудеться від внутрішніх токсинів, таких як сечовина та аміак.
Основні електроліти:
1. Натрій (Na +)
2. Хлор (Cl-)
3. Калій (K +)
4. Магній (Mg ++)
5. Кальцій (Ca ++)
6. Фосфат (HPO4-)
7. Бікарбонат (HCO3-)
4. Токсичний вплив нікотину, алкоголю, наркотиків.
5. Захворювання щитовидної залози.
Основні причини аритмії
6. Хвороби хребта.
7. Абдомінальне ожиріння.
Це патологічний стан, при якій жир відкладається в області талії й верхньої частини живота. До цього виду ожиріння призводять:
- нераціональне харчування і переїдання;
- малорухливий спосіб життя;
- порушення функції гіпоталамуса;
- хронічна перевтома, стреси;
- зниження тестостерону.
8. Захворювання нервової системи, в тому числі депресії, панічні атаки та ін.
9. Іноді причини не вдається встановити, тобто ідіопатичні аритмії.
10. Анемія.
- бліда та суха шкіра;
- запаморочення;
- задишка під час фізичних вправ;
- прискорене серцебиття (тахікардія);
- ламкість нігтів;
- випадіння волосся;
- хворобливі виразки в ротовій порожнині;
- відчуття печіння на язику;
- ускладнення при ковтанні;
Діагностика та лікування аритмії
Лікуванням аритмії повинен займатися кваліфікований лікар-кардіолог.
Якщо у вас або у ваших близьких виникла підозра на аритмію, слід негайно звернутися до фахівця.
Які аналізи пацієнту з підозрою на аритмію варто здати:
- загальний аналіз крові;
- біохімія крові з ліпідним профілем; ⠀
- фібриноген, глюкоза;⠀
- ТТГ(Тиреотропний гормон), Трийодтиронін (Т3) і тироксин (Т4); ⠀
- калій (магній);
- естрадіол, прогестерон, пролактин – при підозрі на менопаузу або гормональні порушення;
- кортизол, серотонін, адреналін;⠀
- електрокардіограма (ЕКГ)
- ехокардіографія (УЗД серця) ⠀
- УЗД щитовидної залози ⠀
- Холтер-ЕКГ (холтерівське моніторування ЕКГ)
Пацієнту з підозрою на аритмію потрібно зробити електрокардіограму
Після первинного скринінгу (обстеження) може знадобитися складніше дообстеження: ⠀
1). Стрес-тест з фізичним навантаженням на біговій доріжці або велоергометрі (або з медикаментозною пробою) ⠀
2). ЕФД (електрофізіологічне дослідження і картування) – коли вводяться спеціальні маленькі катетери в порожнину серця і провокується аритмія. Завдяки цьому методу лікар може визначити вид аритмії та підібрати препарат для лікування.
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