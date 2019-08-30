Аритмія серця: основні симптоми, причини та лікування

Головний насос організму – серце – б'ється завдяки електричним імпульсам, які виробляються особливими клітинами в особливій провідній системі.

Ці імпульси "біжать" по серцевому м'язі (міокарду) і тим самим викликають її скорочення і змушують наше серце працювати. Але коли в цьому налагодженої механізмі трапляються збої, виникає аритмія, зазначає лікар-кардіолог Ольга Савоніна та Олена Аньшина.

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Що таке аритмія

Аритмія – це патологічний стан, при якому відбуваються порушення частоти, ритмічності й послідовності збудження і скорочення серця.

Ці зміни можуть призводити до порушення нормальної скоротливості серця, що може привести до цілого ряду серйозних ускладнень.

На практиці пацієнти приходять і в основному скаржаться на перебої в роботі серця, відчуття "зайвих" скорочень, "завмирання" серця, серцебиття.

Симптоми аритмії

перебої в роботі серця; ⠀ прискорене серцебиття; ⠀ "завмирання" серця; ⠀ "пропуски" в ритмі серця; ⠀ відчуття браку повітря; ⠀ дискомфорт в області серця.

Види аритмії

Аритмія має велику кількість видів, основні з них:

Синусова аритмія,

синусова тахікардія,

синусова брадикардія,

екстрасистолія передсердна,

екстрасистолія шлуночкова,

миготлива аритмія (фібриляція передсердь),

WPW синдром (синдром передчасного збудження шлуночків) і інші.

Основні причини аритмії:

1. Кардіальні причини:

ішемічна хвороба серця, в тому числі стенокардія та інфаркт міокарда;

атеросклероз коронарних артерій;

серцева недостатність;

різні вади серця

запальні захворювання серця

пухлини серця

2. Вплив лікарських препаратів: передозування або побічна дія аритмічних ліків, серцевих глікозидів, сечогінних, засобів від бронхіальної астми, тощо.

3. Порушення електролітів: збільшення і зниження кількості калію, кальцію, магнію та ін.

Електроліти – що це? Це іонні розчини (солі), які в природі існують у вигляді мінералів. Електроліти мають важливу функцію гідратації організму для підтримки функції м'язів і нервів. Оскільки тіло людини в основному складається з води, важливо отримувати ці мінерали в достатній кількості. Коли в організмі достатньо води, він краще позбудеться від внутрішніх токсинів, таких як сечовина та аміак. Основні електроліти: 1. Натрій (Na +)

2. Хлор (Cl-)

3. Калій (K +)

4. Магній (Mg ++)

5. Кальцій (Ca ++)

6. Фосфат (HPO4-)

7. Бікарбонат (HCO3-)

4. Токсичний вплив нікотину, алкоголю, наркотиків.

5. Захворювання щитовидної залози.



Основні причини аритмії

6. Хвороби хребта.

7. Абдомінальне ожиріння.

Хвороба — причини виникнення Це патологічний стан, при якій жир відкладається в області талії й верхньої частини живота. До цього виду ожиріння призводять: нераціональне харчування і переїдання;

малорухливий спосіб життя;

порушення функції гіпоталамуса;

хронічна перевтома, стреси;

зниження тестостерону.

8. Захворювання нервової системи, в тому числі депресії, панічні атаки та ін.

9. Іноді причини не вдається встановити, тобто ідіопатичні аритмії.

10. Анемія.

Анемія – симптоми бліда та суха шкіра;

запаморочення;

задишка під час фізичних вправ;

прискорене серцебиття (тахікардія);

ламкість нігтів;

випадіння волосся;

хворобливі виразки в ротовій порожнині;

відчуття печіння на язику;

ускладнення при ковтанні;

Діагностика та лікування аритмії

Лікуванням аритмії повинен займатися кваліфікований лікар-кардіолог.

Якщо у вас або у ваших близьких виникла підозра на аритмію, слід негайно звернутися до фахівця.

Які аналізи пацієнту з підозрою на аритмію варто здати:

загальний аналіз крові;

біохімія крові з ліпідним профілем; ⠀

фібриноген, глюкоза;⠀

ТТГ(Тиреотропний гормон), Трийодтиронін (Т3) і тироксин (Т4); ⠀

калій (магній);

естрадіол, прогестерон, пролактин – при підозрі на менопаузу або гормональні порушення;

кортизол, серотонін, адреналін;⠀

електрокардіограма (ЕКГ)

ехокардіографія (УЗД серця) ⠀

УЗД щитовидної залози ⠀

Холтер-ЕКГ (холтерівське моніторування ЕКГ)



Пацієнту з підозрою на аритмію потрібно зробити електрокардіограму

Після первинного скринінгу (обстеження) може знадобитися складніше дообстеження: ⠀

1). Стрес-тест з фізичним навантаженням на біговій доріжці або велоергометрі (або з медикаментозною пробою) ⠀

2). ЕФД (електрофізіологічне дослідження і картування) – коли вводяться спеціальні маленькі катетери в порожнину серця і провокується аритмія. Завдяки цьому методу лікар може визначити вид аритмії та підібрати препарат для лікування.

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