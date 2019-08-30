Аритмія серця: основні симптоми, причини та лікування

853 Читать новость на русском
Аритмія серця – причини, симптоми і перша допомога при аритмії
Аритмія серця: симптоми та причини / health.harvard.edu

Головний насос організму – серце – б'ється завдяки електричним імпульсам, які виробляються особливими клітинами в особливій провідній системі.

Ці імпульси "біжать" по серцевому м'язі (міокарду) і тим самим викликають її скорочення і змушують наше серце працювати. Але коли в цьому налагодженої механізмі трапляються збої, виникає аритмія, зазначає лікар-кардіолог Ольга Савоніна та Олена Аньшина.

Читайте також: Тахікардія: основні причини та симптоми прискореного серцебиття

Що таке аритмія

Аритмія – це патологічний стан, при якому відбуваються порушення частоти, ритмічності й послідовності збудження і скорочення серця.

Ці зміни можуть призводити до порушення нормальної скоротливості серця, що може привести до цілого ряду серйозних ускладнень.

На практиці пацієнти приходять і в основному скаржаться на перебої в роботі серця, відчуття "зайвих" скорочень, "завмирання" серця, серцебиття.

Симптоми аритмії

  1. перебої в роботі серця; ⠀
  2. прискорене серцебиття; ⠀
  3. "завмирання" серця; ⠀
  4. "пропуски" в ритмі серця; ⠀
  5. відчуття браку повітря; ⠀
  6. дискомфорт в області серця.

via GIPHY

Види аритмії

Аритмія має велику кількість видів, основні з них:

  • Синусова аритмія,
  • синусова тахікардія,
  • синусова брадикардія,
  • екстрасистолія передсердна,
  • екстрасистолія шлуночкова,
  • миготлива аритмія (фібриляція передсердь),
  • WPW синдром (синдром передчасного збудження шлуночків) і інші.

Основні причини аритмії:

1. Кардіальні причини:

  • ішемічна хвороба серця, в тому числі стенокардія та інфаркт міокарда;
  • атеросклероз коронарних артерій;
  • серцева недостатність;
  • різні вади серця
  • запальні захворювання серця
  • пухлини серця

2. Вплив лікарських препаратів: передозування або побічна дія аритмічних ліків, серцевих глікозидів, сечогінних, засобів від бронхіальної астми, тощо.

3. Порушення електролітів: збільшення і зниження кількості калію, кальцію, магнію та ін.

 
Електроліти – що це?

Це іонні розчини (солі), які в природі існують у вигляді мінералів. Електроліти мають важливу функцію гідратації організму для підтримки функції м'язів і нервів. Оскільки тіло людини в основному складається з води, важливо отримувати ці мінерали в достатній кількості. Коли в організмі достатньо води, він краще позбудеться від внутрішніх токсинів, таких як сечовина та аміак.

Основні електроліти:

1. Натрій (Na +)
2. Хлор (Cl-)
3. Калій (K +)
4. Магній (Mg ++)
5. Кальцій (Ca ++)
6. Фосфат (HPO4-)
7. Бікарбонат (HCO3-)

4. Токсичний вплив нікотину, алкоголю, наркотиків.

5. Захворювання щитовидної залози.

Основні причини аритмії
Основні причини аритмії

6. Хвороби хребта.

7. Абдомінальне ожиріння.

 
Хвороба — причини виникнення

Це патологічний стан, при якій жир відкладається в області талії й верхньої частини живота. До цього виду ожиріння призводять:

  • нераціональне харчування і переїдання;
  • малорухливий спосіб життя;
  • порушення функції гіпоталамуса;
  • хронічна перевтома, стреси;
  • зниження тестостерону.
 

8. Захворювання нервової системи, в тому числі депресії, панічні атаки та ін.

9. Іноді причини не вдається встановити, тобто ідіопатичні аритмії.

10. Анемія.

 
Анемія – симптоми
  • бліда та суха шкіра;
  • запаморочення;
  • задишка під час фізичних вправ;
  • прискорене серцебиття (тахікардія);
  • ламкість нігтів;
  • випадіння волосся;
  • хворобливі виразки в ротовій порожнині;
  • відчуття печіння на язику;
  • ускладнення при ковтанні;

Діагностика та лікування аритмії

Лікуванням аритмії повинен займатися кваліфікований лікар-кардіолог.

Якщо у вас або у ваших близьких виникла підозра на аритмію, слід негайно звернутися до фахівця.

Які аналізи пацієнту з підозрою на аритмію варто здати:

  • загальний аналіз крові;
  • біохімія крові з ліпідним профілем; ⠀
  • фібриноген, глюкоза;⠀
  • ТТГ(Тиреотропний гормон), Трийодтиронін (Т3) і тироксин (Т4); ⠀
  • калій (магній);
  • естрадіол, прогестерон, пролактин – при підозрі на менопаузу або гормональні порушення;
  • кортизол, серотонін, адреналін;⠀
  • електрокардіограма (ЕКГ)
  • ехокардіографія (УЗД серця) ⠀
  • УЗД щитовидної залози ⠀
  • Холтер-ЕКГ (холтерівське моніторування ЕКГ)

Пацієнту з підозрою на аритмію потрібно зробити електрокардіограму
Пацієнту з підозрою на аритмію потрібно зробити електрокардіограму

Після первинного скринінгу (обстеження) може знадобитися складніше дообстеження: ⠀

1). Стрес-тест з фізичним навантаженням на біговій доріжці або велоергометрі (або з медикаментозною пробою) ⠀

2). ЕФД (електрофізіологічне дослідження і картування) – коли вводяться спеціальні маленькі катетери в порожнину серця і провокується аритмія. Завдяки цьому методу лікар може визначити вид аритмії та підібрати препарат для лікування.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Повернення полонених українців: що наразі відомо
сьогодні
17284
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
27 серпня 07:49 Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
4058
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
24 серпня 08:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
11856
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
28617
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 22374
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 11040
Новини
Більше новин
Залиште відгук