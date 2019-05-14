Артроз колінного суглоба: симптоми, діагностика та правильне лікування

Артроз суглоба розвивається в результаті зносу хряща. Хрящ – це тканина, яка як шапочка покриває закінчення кісток і мінімізує тертя при роботі суглоба.

При артрозі гладка поверхня шапочки стає шорсткою. При прогресуванні хрящ може повністю зникнути. Тоді кістки починають тертися одна об одну, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Процес можна уповільнити або зупинити, але не можна повернути назад.

Чим артроз відрізняється від артриту?

Артрит – це запалення суглоба, без його стоншування. Він виникає з різних причин – інфекції, травми. Артроз – це фізичне стирання суглоба.

Фактори ризику

Похилий вік; Жіноча стать; Зайва вага (збільшується навантаження на суглоб); Травми або робота, пов'язана з навантаженнями на суглоб (важка фізична праця, футбол, балет, теніс і т.п.); Генетика і вроджені деформації.

Артроз – симптоми Біль в коліні, яка може посилитися при ходьбі. Ускладнено згинання та розгинання. Особливо, після відпочинку (потрібен час, щоб розходитися).

Діагностика артрозу

Зазвичай, діагноз можна поставити після огляду лікаря. Він розпитає вас про скарги та оцінить рухливість суглоба, стан тканин. Підтвердити діагноз допомагає рентген. На знімки буде видно, що відстань між кістками зменшилася – це означає, що суглобової поверхні стало менше. Можна також виявити кісткові розростання.



Артроз: симптоми і лікування

МРТ покаже стан хрящів і сухожиль. При необхідності виконують пункцію колінного суглоба – укол в область суглоба з забором суглобової рідини, і її подальший аналіз.

Лікування артрозу

Що точно допомагає:

Зміна способу життя. Зниження ваги. Індивідуально комплекс фізичних вправ. Басейн, ходьба, гімнастика. НПЗЗ: Ібупрофен, Напроксен.

Що можливо допомагає:

Внутрішньо суглобні (ВС) ін'єкції ГКС багатою тромбоцитами плазми, фізіотерапія.

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Що скоріше не допомагає:

Мануальна терапія, колінний ортез.

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Що точно не допомагає:

Ендоскопічне промивання суглоба (лаваж); ортопедичні устілки, хондропротектори (Хондроітин і Глюкозамін), внутрішньо суглобні ін'єкції гіалуронової кислоти.

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Якщо лікування не допомагає, а хвороба прогресує – призначається операція з заміни суглоба.

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