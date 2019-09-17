Атопічний дерматит: що не можна робити при поширеній хворобі шкіри

Атопічний дерматит – це захворювання шкіри, яке вражає дорослих та дітей. Внаслідок цього шкіра стає сухою та подразненою.

Ліків від атопічного дерматиту немає, проте існують засоби, які можуть полегшити перебіг хвороби. Дерматолог-косметолог Олена Абрамчук розповіла, що варто та що не потрібно робити при діагнозі "атопічний дерматит" (АТД).

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Що не варто робити при атопічному дерматиті

1. Не потрібно пити таблетки від алергії, щоб усунути симптоми.

Потрібно звернутися до лікаря і в дуже рідкісних випадках (2-5%) він скаже, що потрібні антигістамінні препарати.

2. Не потрібно сидіти на дієті, виключати майже всі продукти

Потрібно збалансовано харчуватися, регулярно доглядати за шкірою і тільки при наявності зв'язку з конкретним продуктом звернутися до алерголога. Також можливо знадобиться вести щоденник харчування

3. Не потрібно приймати гарячі ванни.

Потрібно приймати душ або купатися в холодній воді (27-30°C) не більше 5 хвилин.

4. Не потрібно розтирати шкіру.

Потрібно берегти її, делікатно витирати після купання, залишаючи злегка вологою.

5. Не потрібно наносити олії на шкіру.

Потрібно наносити емоленти – це основне лікування.

6. Не потрібно звинувачувати домашніх тварин.

Потрібно розібратися чи немає супутньої алергії.

7. Не потрібно здавати аналізи для підтвердження АТД.

Діагноз виставляється клінічно, немає ніяких аналізів, і дисбактеріоз тут ні при чому.

8. Не потрібно припиняти грудне вигодовування.

Потрібно продовжувати годувати грудьми стільки, скільки комфортно мамі та дитині, приблизно до 2-х років, а може і більше.



При АТД не варто припиняти грудне вигодовування

9. Не потрібно відмовлятися від вакцинації.

Потрібно робити всі щеплення суворо за графіком.

10. Не потрібно шукати глисти, як головну проблему всіх висипань

Зв'язок з висипаннями не доведена, тим більше з АТД.

11. Не потрібно пити БАДи, вітаміни, чистити організм, приймати препарати від глистів.

Потрібно дотримуватися рекомендацій по лікуванню згідно з доказовою медициною.

При лікуванні симптомів атопічного дерматиту важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря, а не наносити крем, коли виникло загострення.

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