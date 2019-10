Атракціон допоміг жінці виявити рак

У жінки з Великобританії діагностували рак грудей після того, як тепловий сканер зробив її фотографію в музеї Единбурга.

За словами жінки, у травні вона із родиною приїхала до Единбурга і з-поміж іншого відвідала одну з місцевих пам'яток - музей Camera Obscura and World of Illusions, пише The Telegraph.

В одній кімнаті вона пройшла повз тепловізійну камеру, яка була своєрідним атракціоном для туристів, і помітила, що ділянка в районі її грудей забарвлена в інший колір, аніж усе її тіло.

Такий осередок тепла здався жінці дивним і вона почала шукати в інтернеті дані про тепловізори та з’ясувала, що вони можуть використовуватися онкологами для діагностики раку. Після цього вона записалася на прийом до свого лікаря.



Тепловізор допоміг виявити рак грудей

І він діагностував їй рак грудей початкової стадії. Нині жінка чекає на третю операцію, щоб запобігти поширенню хвороби. Їй не доведеться проходити через хімієтерапію і променеву терапію завдяки тому, що хворобу виявили на початковій стадії.

Рак грудей – симптоми Біль у грудях;

Новоутворення у грудях;

Зміна розміру та форми грудей;

Почервоніння, випинання чи припухлості на шкірі (в районі молочної залози);

Втягнення сосків;

Виділення з сосків.

Чому тепловізор допомагає в діагностиці раку?

Ракові клітини ростуть і множаться дуже швидко. Прилив крові і метаболізм у раковій пухлині вищий, а це своєю чергою, призводить до підвищення температури у цій ділянці: саме це дозволило зафіксувати аномалію тепловізійній камері.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.