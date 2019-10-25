Атракціон допоміг жінці виявити рак

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Тепловізор виявив рак грудей
Тепловізор виявив рак грудей / pixabay.com

У жінки з Великобританії діагностували рак грудей після того, як тепловий сканер зробив її фотографію в музеї Единбурга.

За словами жінки, у травні вона із родиною приїхала до Единбурга і з-поміж іншого відвідала одну з місцевих пам'яток - музей Camera Obscura and World of Illusions, пише The Telegraph.

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В одній кімнаті вона пройшла повз тепловізійну камеру, яка була своєрідним атракціоном для туристів, і помітила, що ділянка в районі її грудей забарвлена в інший колір, аніж усе її тіло.

Такий осередок тепла здався жінці дивним і вона почала шукати в інтернеті дані про тепловізори та з’ясувала, що вони можуть використовуватися онкологами для діагностики раку. Після цього вона записалася на прийом до свого лікаря.

Тепловізор допоміг виявити рак грудей
Тепловізор допоміг виявити рак грудей

І він діагностував їй рак грудей початкової стадії. Нині жінка чекає на третю операцію, щоб запобігти поширенню хвороби. Їй не доведеться проходити через хімієтерапію і променеву терапію завдяки тому, що хворобу виявили на початковій стадії.

 
Рак грудей – симптоми
  • Біль у грудях;
  • Новоутворення у грудях;
  • Зміна розміру та форми грудей;
  • Почервоніння, випинання чи припухлості на шкірі (в районі молочної залози);
  • Втягнення сосків;
  • Виділення з сосків.

Чому тепловізор допомагає в діагностиці раку? 

Ракові клітини ростуть і множаться дуже швидко. Прилив крові і метаболізм у раковій пухлині вищий, а це своєю чергою, призводить до підвищення температури у цій ділянці: саме це дозволило зафіксувати аномалію тепловізійній камері.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання
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