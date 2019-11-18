Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись

За офіційною статистикою МОЗ України, за 5 років кількість хворих на аутизм зросла на 194%. Чи можуть батьки самостійно діагностувати аутизм у власної дитини, і до якого лікаря треба звернутися у першу чергу?

Про симптоми і розпізнавання аутизму ексклюзивно 24 Каналу розповіла лікар-дитинолог медичної мережі "Добробут" Станіслава Гапонова.

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Довідка: В Україні понад 7,5 тисяч дітей страждають розладами аутичного спектра. Щорічно народжується понад 400 дітей з синдромом Дауна та на даний момент в країні зареєстровано понад 15 тисяч людей з цим захворюванням. Понад 20 тисяч дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП). Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) спостерігається у 7% українських дітей. При цьому, офіційна статистика не показує реальної картини і ці цифри на порядок вище. Українські діти мають вкрай мало шансів на адекватну діагностику і терапію. У нашій країні існує величезна нестача компетентних фахівців і комплексних методик по корекції поведінки, психологічної та фізичної реабілітації.

Що таке аутизм і які його види?

Це особливості психічного розвитку дитини, а в майбутньому – дорослого, які проявляються у порушенні мовлення і соціальної комунікації. Це також порушення емоційного інтелекту.

Види вирізняються за тим, настільки людина адаптована в соціумі і може справлятися зі своїми функціями як соціального члена суспільства. Є близько 20 видів аутизму.

– Синдром Каннера або дитячий аутизм

Проявляється до 3-річного віку. Це зміни в комунікації, поведінці та соціальному взаємодії. У дитини можливі безпідставні страхи, порушення сну, збої у роботі кишечника, незрозумілі спалахи гніву, агресивність щодо оточуючих і щодо себе.

– Атиповий аутизм

Проявляється після 3 років. Спочатку дитина розвивається відповідно до норми, а потім у нього настає втрата набутих навичок. Розвиток гальмується. Дитина здобуває важку форму розумової відсталості і мовні порушення.

– Синдром Аспергера

Діти мають нормальний або високий інтелект, нерідко – унікальні властивості. Але основний дефект – порушення мови.

Чому кількість хворих збільшується?

За офіційною статистикою МОЗ України, за п'ять років кількість хворих на аутизм зросла на 194%.



Причини збільшення кількості хворих на аутизм

Це пов'язано з тим, що в останні роки фахівці навчилися з більш високою ймовірністю діагностувати розлади аутичного спектра,

— пояснює лікар-дитинолог.

За словами Гапонової, в Україні існує величезна проблема своєчасної діагностики аутизму, а також комплексного лікування дітей з особливими потребами.

Кількість хворих також збільшується через покращення діагностики і кращу допомогу в адаптації. Адже аутизм – генетичне захворювання. Тому є імовірність, що у хворих на аутизм людей народяться також хворі діти.

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Ще одна причина – погіршення екології. Негативні зміни довкілля впливають на генетичний код і спричиняють поломки плоду в середині утроби матері.

Чи приводить до аутизму вакцинація?

Років з двадцять тому з Америки світом поширилась чутка, мовляв, вакцина від кору і краснухи "Пріорикс" призводить до аутизму... За словами Гапонової, це міф, який у подальшому спростували. Виявилось, що результати дослідження були підтасовані.

Згодом провели дослідження, залучивши 10 тисяч дітей, яке спростовувало, що вакцина спричиняє аутизм. Тому у всьому світі давно відмовились від цієї теорії.

Як зрозуміти батькам, що з дитиною щось не так?

За словами лікаря, простіше це зрозуміти, якщо в мами друга дитина. Тоді вона може зрівняти, що щось пішло не так. Іноді буває навпаки: мама розуміє, що зі старшою дитиною щось не так, коли народжує молодшу без особливостей. Молодій мамі, у якої перша дитина, іноді буває дуже складно виявити хворобу.



Як виявити аутизм у дітей

Одна з основних ознак – як дитина реагує на маму. Чи радіє, коли бачить? У нормі 3-місячна дитина посміхається своїй мамі. Якщо ні – можуть бути різні причини, але основна – формування аутизму. Коли дитина без особливостей починає белькотіти, то дитина з аутизмом може цього не робити. Або почати промовляти якісь звуки, а потім перестати… Це тривожний синдром.

Також варто звертати увагу, як дитина поводиться з однолітками на дитмайданчику. Чи показує він пальчиком, коли щось просить. Чи запрошує маму у свої ігри чи грає сама в кутку.

Іноді стає зрозуміло, що в дитини є особливості в садочку або в школі. Це проявляється у спілкуванні з однолітками. Адже основна ознака – порушення соціальної взаємодії, себто спілкування з людьми. Інше визначення - ядро аутизму – порушення емоційного інтелекту,

– додає Гапонова.

Коли з'являється порушення мовлення?

На думку більшості вчених, 1,5-річна дитина має виражати свої бажання за допомогою коротких речень із 2-3 слів.

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Якщо вона до 2 років цього не робить, треба звернути увагу. Особливо це має насторожити, якщо в дитини було мовлення, але зникло. Якщо регрес мови і розвитку – треба бити на сполох.

До кого бігти, якщо помітили в дитини ці особливості?

Найперше, треба звернутись до педіатра задля постановки вірного діагнозу і направлення до спеціалістів.

Далі до психолога і невролога. Адже багато хвороб нервової системи, нібито, схожі на порушення аутичного спектра, але насправді ними не є. Наприклад, епілепсія, синдром дефіциту уваги, гіперактивність.

Тому найперше, треба переконатись, чи у дитини дійсно аутизм. І при необхідності – звернутися до психіатра.

Чи можна самому визначити, що в дитини аутизм?

Ні. У Європі за англійським протоколом діагностика лікарями аутизму триває 3 місяці. Це містить спостереження за дитиною, повторний огляд і повторні консультації. Сам ніхто точно визначити аутизм не може, переконаний лікар дитинолог.

Які спеціалісти займаються реабілітацією?

Все починається з психолога і ним закінчується, переконаний лікар. Той проводить попередню діагностику за допомогою спеціальних тестів і розуміє з чим треба працювати, себто, що більше страждає: мовлення, емоції чи моторна сфера.

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Психолог оцінює, складає програму і далі працює сам або залучає корекційного педагога чи соціального психолога. Якщо порушена мова, – підключається логопед чи дефектолог. Фізичною реабілітацією дитини інколи займається фізичний реабілітолог.

Який прогноз для аутистів?

З цим можна і треба жити. Такі люди мають всі шанси стати успішними. Адже інтелект у них не порушений, а от соціальна взаємодія – так. Відтак розумна людина навчається бути в спільноті за допомогою методик, які навчають і емоційного інтелекту – розуміння станів і емоцій.

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