Як правильно виховувати дітей з аутизмом

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Аутизм у дітей - як правильно спілкуватися і виховувати
Виховання дітей з аутизмом / Здоров'я 24

Що не можна в жодному разі робити у вихованні дитини з аутизмом, як її підготувати до школи та садочку та чи потрібно іншим дітям пояснювати про аутизм – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Ми поспілкувалися Інною Сергієнко – мамою 13-річного Міші й засновницею міжнародної громадської організації "Дитина з майбутнім" та її донькою Іриною (директором організації з розвитку). Інна цю організацію створила заради сина, у якого – аутизм.

Перша частина інтерв'ю: Що робити, якщо в дитини діагностували аутизм

Як виховувати дитину з аутизмом?

 
Аутизм – що це?
Особливий розвиток нервової системи. Внаслідок нього людина має труднощі з соціалізацією у суспільстві, а також спілкуванні та взаємодії з іншими людьми.

Ось декілька правил від Інни Сергієнко.

1. Розмови – потім. Спочатку навчіть дитину комунікації.

 
Інна Сергієнко
“Коли Міша дивився на лице – отримував іграшку, – це був перший досвід комунікації. Родині слід зрозуміти, як встановити перший контакт з дитиною. Далі – розвивати комунікацію. Наприклад, щоб дитина жестами показувала "дай", "ні" тощо. Так більше шансів, що вона заговорить”.

2. Створіть в дитині внутрішню мотивацію заговорити

Реабілітація та соціалізація дитини з аутизмом дуже залежить від батьків. Коли дитина не говорить, батькам доводиться працювати в режимі радіо. Інна робила так близько 2,5 років. Постійно говорила з сином: "Зараз ми беремо тюбик, з нього вичавлюємо пасту…", "Ми зараз ідемо вулицею, іде сніг. Сніг – це…".

Дітям з аутизмом не можна брехати
Дітям з аутизмом не можна брехати

"Перед сном я йому розповідала, що коли він почне говорити, ми з ним будемо гратися в такі-то ігри зі словами, йому буде легше говорити з іншими дітками, що мені важлива його думка. Дитину з аутизмом, як і дорослого, треба змотивувати! Вони не роблять щось, не розуміючи навіщо", – згадала Інна.

3. Шукайте причини поведінки дитини, не дивіться лише на наслідок

Важливо сформувати правильне ставлення батьків до дитини й того, що вона робить, тоді в малюка може бути успіх. Експертка пригадує, як після однієї з її лекцій про аутизм до неї підійшла мама й розповіла, що дитина ходить весь час під парканом і треться об нього рукавом: "Я сто разів вже йому про це казала, а він робить мені на зло".

 
Інна Сергієнко
“Скоріш за все, у вашої дитини проблеми з відчуттям свого тіла. У дітей з аутизмом багато сенсорних проблем. От ми знаємо, що зараз сидимо, встанемо – будемо стояти. А є діти, яким важко відчути себе в просторі. Моєму синові було важко спати. Він засинав тільки, коли ми його з боків затискали та він це відчував. Так само дитині з парканом. Йому потрібно відчувати, що з ним зараз, де він знаходиться в цьому світі”.

Інна порадила мамі привчати малечу спочатку торкатися рукою до загорожі потім паличкою, і поступово він навчиться обходитись без таких дій. Діти з аутизмом з самого початку про світ нічого не знають, їм треба з нуля сформувати своє уявлення.

Окрім розмов та ігор, вона дивилась з Мішею відео на Youtube і пояснювала, що у ролику відбувається. Так вчила сина соціальним ситуаціям. Та дивились реаліті-шоу:

"Я б в житті таку передачу не показувала 7-річній дитині, але, де я знайду соціальні ситуації такого плану? А йому потрібно зрозуміти, чому дівчинка скандалить, де вона неправа, де тато. Так закладаються моделі поведінки. Так можна робити з кіно, мультфільмами. Важливо не те, що дитина дивиться, а з ким дивиться і як події їй коментують", – розповіла Інна. 

Потрібно зрозуміти причини поведінки дитини
Потрібно зрозуміти причини поведінки дитини

Що не можна робити у вихованні дитини з аутизмом?

1. Брехати.

Люди з аутизмом можуть сприймати все буквально. Вони не вміють брехати, ці діти чесні. Наприклад, якщо грають у лови, то ловити в наступному колі має той, хто останнім добіг, бо такі правила. А якщо лідер групи не хоче бути ловою, і хоче під себе поміняти правила, починається сварка.

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Ці речі дуже важливі для людей з аутизмом. Обманули їх – все, довіра втратилась. Вони не бачать сенсу у брехні.

"У них і так багато часу іде на те, щоб у свідомості інформацію зібрати, запакувати й видати назовні, а тут ще треба щось зверху придумувати. Нащо? Так само є багато тем, які вони не розуміють, чому вони табуйовані. Чому не можна запитати про смерть? Чому не можна сказати бабусі, що вона старенька?", – розповіла Ірина Сергієнко. 

2. Ховати дитину від суспільства.

Іноді поведінку дітей з аутизмом важко сприймає суспільство. І через це сім’я замикається в собі. Може не гуляти там, де є інші діти. Одна мама писала Інні: "Я думала, що все, сприйняла вже… Прийшли до нас гості, а мені було соромно показати дитину, що от він в мене такий".

 
Інна Сергієнко
“Діти з аутизмом тонко такі речі відчувають. І якщо мама чи тато стидаються їх – ніякого успіху не буде. Важливо не соромитись, не боятись засудження "що люди скажуть". Люди хай думають про своїх дітей і внуків і ними займаються. Не можна недооцінювати дитину. Наприклад, питають дитину: "Як тебе звати?". А мама одразу: його звати Діма, він не вміє говорити ”.

У мами – порив захистити дитину. Але якщо мама відповідає за дитину, хіба дитина має потребу говорити? Якщо дитина ще не може відповісти, має принаймні розуміти, що це її питають: щоб дитина говорила, її треба "стимулювати". В їхній голові мова – зайве завдання.

Не можна недооцінювати інтелект дитини
Не можна недооцінювати інтелект дитини

Коли Міша тільки почав говорити, Інні довелось перестати розуміти жести сина, щоб він вчився говорити. Вона радить створювати дитині напругу, але в кордонах, які малюк здатен подолати й відчував свої успіхи. Наприклад, якщо може сказати два слова: "Дай сік", потрібно запитати третє: "Який сік?".

3. Спілкуватися з дитиною тільки в стилі принеси/подай.

Ірина пригадує, як одна мама скаржилась їй: "Моя дитина не говорить". Експертка її питає: "А ви з нею розмовляєте?". – "Так". Тоді Ірина просить вирізати з цих розмов зауваження і все те, що дитині кажуть зробити. І так виявляється, що з дитиною не розмовляють, а тільки наказують. І тому вона не говорить, бо не розуміє для чого це їй.

4. Недооцінювати інтелект дитини.

Буває, батьки спілкуються з 6-7-річною дитиною з аутизмом, як з трирічною: "А куди ми піднімаємося: вверх чи вниз?". – "Вверх, молодець!".

"Сенс тоді дитині з вами говорити? Їй нецікаво. Вже треба питати, чого листя зелене, як машини їздять, марки машин може, чого йде дощ, звідки вода береться", – пояснила Ірина

Як підготувати дитину з аутизмом до дитячого садочка?

Потрібно якомога раніше готувати до садка і ні в якому разі не ховати дитину від людей. Малюка слід готувати до інклюзії, до середовища, в яке він піде.

Зрозуміти, чи він готовий – просто. Так, є проблеми, але якщо дитина знає порядок в садочку, вміє трішки себе контролювати, не заважає іншим – може іти.

Як підготувати дитину з аутизмом до школи?

Чим більше дитина з аутизмом знатиме наперед, тим більше буде готова. Такі люди зовсім по-іншому збирають інформацію. Наприклад, коли ми з кимось розмовляємо, нам не важливо, що в цей момент на стелі чи які фото на столі.

Працює фільтр в голові, а людина з аутизмом з самого початку не знає, що їй важливо, а що – ні. Вона має сама скласти свою картину світу. А щоб укомплектувати нову інформацію, потрібен час. Вечорами Інна обговорює з Мішею філософські теми, і якщо він чує зовсім нову інформацію, каже: "Почекай. Мені треба нову інформацію вкласти в себе” і залазить підковдру.

 
Інна Сергієнко
“Якщо дитина з аутизмом прийде до школи непідготовленою, на неї звалиться натовп дітей, які кричать, дзвінки, розклади, нові вчителі, нові вимоги, "відступити 5 рядочків". Це важко. Тому треба заздалегідь готувати, що от так виглядають зошити, ти там будеш писати, а ці книжки ти будеш читати. Варто поговорити з вчителем, приводити дитину заздалегідь до школи й коли там нікого нема, і коли є діти. Хай дитина познайомиться з новим простором”.

Є діти, які без попередньої підготовки адаптуються у школі за тиждень, а є, яким слід починати підготовку і за пів року. Кожен випадок слід розглядати окремо.

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Для дітей з аутизмом надважливими є хороші стосунки з вчителем. Якщо дитину не приймає вчитель, вона це відчуває, клас теж, і позитивного результату не буде. Кожна дитина з аутизмом має свої індивідуальні потреби, а вчитель не має часу з ними розбиратися. І це проблема.

Іншим дітям необов'язково знати про діагноз
Іншим дітям необов'язково знати про діагноз

Підготувати середовище для дитини – теж дуже важливо. В Інни є домовленість з вчителями. Якщо Міші погано чи він просто недобре себе почуває, може встати й вийти на коридор.

З музикою буває важко. Хоч Міша і грає на фортепіано і співає, витримати хоровий спів для нього – занадто. Тому він часом виходить з класу.

Як пояснити іншим дітям, що таке аутизм?

Якщо дитина функціональна і не сильно відрізняється від інших, можна тільки підкреслити сенсорику. Щоб пояснити стан дитини іншим дошкільнятам чи молодшим школярам, можна обіграти його особливості, не називаючи діагноз.

 
Інна Сергієнко
“Наприклад: "Цей хлопчик завжди ходить в кепці, бо в нього гострий зір і яскраве світло йому б’є по очах". Це просте пояснення, яке не потребує відкриття діагнозу. "Чому він махає руками чи кружляє на місці? – Ну, він так робить, йому це подобається. Можеш теж ручками помахати”.

За словами Ірини, ідеально – знайти активного малюка, що допоможе ввести дитину з аутизмом у суспільство. В Перу так роблять, в Англії є схожий варіант. Старшокласникам аутизм слід пояснити просто, що це – інша будова мозку. І що є відомі люди, які мали аутизм. Так кажуть про Стіва Джобса, наприклад.

"Як тільки відкривають діагноз дитини, зіштовхуємося з проблемою, що дитині на лоба одразу ліплять мітку. Якщо дитина з аутизмом добре соціалізована і не сильно відрізняється від інших, краще максимально уникати слів "аутизм", "діагноз" і тому подібне. Краще казати, що тут він чутливий, а тут багато хворів, мало спілкувався, і треба трішки довчитися", – розповіла Ірина Сергієнко.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Публікації Освіта Діти Поради
Джерело: Здоров'я 24
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