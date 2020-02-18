Аваков показав захисні костюми персоналу, який евакуюватиме українців та розповів деталі

Арсен Аваков розповів деталі плану евакуації українських громадян з китайського міста Ухань, яка відбудеться 20 лютого.

Українців проінформували про евакуацію і громадяни знатимуть, коли їм потрібно буде прибути, розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова".

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

За словами Арсена Авакова, влада Китаю у потрібний час доставить українців до літака. До слова, окрім українців, літак за окрему доплату евакуює ще декількох громадян Росії, Білорусі, Нідерландів, Аргентини та інших країн.

Аваков зазначив, що усі евакуйовані підпишуть спеціальні документи, які свідчать про згоду на карантин. Перед вильотом пасажири пройдуть медичний контроль і якщо в когось температура перевищуватиме 37,2, то його на літак не пустять. Оскільки у таких людей ризик зараження вірусом вищий, ніж в інших, їх доставлять у місцеву лікарню.

Ми будемо перевіряти все, як це робили інші країни, – не лише температуру, а й кашель, нежить, стан тіла тощо. У першу чергу перевірку проводитимуть лікарі в Китаї, які проводили такі медогляди для всіх інших громадян, яких евакуювали з Китаю. Також перевірятимуть українські фахівці,

– заявила міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Пасажирам нададуть засоби захисту, гігієни та забезпечать харчування. За час перельоту, захисні маски замінюватимуть тричі.

Відомо, що на борту буде 16 членів екіпажу, поліцейський, двоє лікарів, медсестра і працівник консульства – по прибуттю їх також розмістять у карантин.



Захисні костюми персоналу, який контактуватиме з хворими / Unsplash

Дорогою до України, борт один раз зробить зупинку в місті Алмати.

Що буде після того, як літак прибуде в Україну

Арсен Аваков зазначив, що аеропорт оберуть залежно від того, де буде місце карантину. Літак одразу вийде на спеціальну санітарну стоянку, де його зустрінуть працівники ДСНС та водії автобусів, які будуть одягнуті в спеціальні костюми.

ДСНС та поліція супроводжуватимуть 5 автобусів, на яких евакуйованих доставлять до місця карантину. Громадянам потрібно буде 14 днів побути під наглядом лікарів.

План евакуації українських громадян з Уханю:

Аваков зазначив, що усі відходи будуть піддаватись сортуванню та знищенню: тверді – спалюватимуть, а каналізаційні відходи знезаражуватимуть, завдяки інфекція не потрапить в загальні стоки. Кожна людина, яка контактуватиме з евакуйованими, буде одягнута у спецкостюм.

Після того, як карантин завершиться і лікарі не матимуть зауважень, українців випустять за спеціальною процедурою.

Дезінфекція літака та лікарні

Що стосується літака, на якому прибудуть українці з Уханю, то його продезінфікують за спеціальною технологією, а розхідні матеріали спалять.

Усю територію лікарні, де евакуйовані відбуватимуть карантин, після їх виписки теж продезінфікують.

Нагадаємо, що МОЗ поки що не називає місце евакуації, тому інформація про те, що українців привезуть на Львівщину – не підтверджена.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.