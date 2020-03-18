Авіган проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату

Китайський уряд заявив, що рекомендує використовувати препарат Авіган (фавіпіравір) для лікування людей, хворих на коронавірус.

Препарат Авіган, який виготовляє компанія Fugifilm Holdings Corp, використовують для лікування нових штамів грипу. Після клінічних випробувань влада Китаю заявила про ефективність препарату й у лікуванні Covid-19, повідомляють The Guardian, Intependet, Asian Review.

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Чжан Сіньмін, один з чиновників Міністерства науки й техніки Китаю, заявив, що Авіган продемонстрував обнадійливі результати під час клінічних випробувань у двох китайських містах: у Вухані та Шеньчжені. Загалом у віх дослідженнях взяли участь 340 пацієнтів, хворих на коронавірус. Чиновник додав, що лікування Авіганом безпечне та не має побічних ефектів.

Він має високий ступінь безпеки та є явно ефективним у лікуванні. <...> Китайська фармацевтична компанія очікує на масове виробництво препарату та забезпечення стабільного постачання,

– заявив Чжан.

Китай заявляє, що під час досліджень в Ухані, температура у тих пацієнтів, яким давали Авіган, повернулась до норми приблизно через 2 дні у порівнянні з тими, кому не давали цього препарату. Для нормалізації температури учасникам іншої групи знадобилося 4 дні. Натомість кашель у пацієнтів, які приймали вищезгадані ліки, минав на день раніше – на четвертий день, а не на п'ятий.

Тако ЗМІ пишуть, що пацієнти, яких лікували у Шеньчжені, отримали негативні результати на коронавірус вже за 4 дні після встановлення діагнозу. Натомість у тих людей, яким не давали цей препарат, результат на коронавірус став негативним лише на 11 день після встановлення захворювання.

Лише 8,2% пацієнтів, які приймали фавіпіравір, потребували підключення до штучної вентиляції легень. Серед тих пацієнтів, які не приймали цей препарат, апарати штучного дихання знадобилися 17,1% хворим.

Також рентген показав покращення стану легенів близько у 91% пацієнтів, яких лікували за допомогою фавіпіравіру. А ось у тих людей, які не лікувались цим препаратом, цей показник становить 62%.

Що відомо про Авіган і в чому підступ?

Препарат T-705, відомий як Авіган (або фавіпіравір) виготовляє компанія Fujifilm Toyama Chemical. Це синтетичний противірусний препарат, який під час попередніх досліджень продемонстрував свою активну дію у боротьбі з широким спектром вірусів у кількох моделях захворювання in vivo.

Цікаво, що японські лікарі також почали використовувати цей препарат у клінічних дослідженнях. Вони застосовують ці ліки на пацієнтах з коронавірусом з легкими та помірними симптомами.

Але Міністерство охорони здоров'я Японії припускає, що фавіпіравір не дуже ефективний для лікування людей з більш вираженими симптомами.

Цікаво, що такі ж результати були у дослідженнях, які вивчали дію інших препаратів для лікування коронавірусу: ВІЛ-лопінавір та ритонавір.

Також заяви Китаю про відсутність побічних ефектів препарату контрастують з оцінками японських лікарів, які з'явилися ще у 2014 році. Під час японських досліджень було встановлено, що препарат може спричинити загибель плода або призвести до його деформації. Окрім того такий ефект був помічений не лише під час прийому препарату вагітними жінками, а й чоловіками. Тобто лікарі заявляють, що Авіган впливає на сперму чоловіка, тим самим завдаючи негативних наслідків майбутнього плоду.

Цікаво, що Міністерство безпеки харчових продуктів та наркотиків Південної Кореї вирішило не ввозити до країни Авіган після того, як фахівці з інфекційних хвороб встановили, що для підтвердження ефективності препарату недостатньо клінічних даних.

Не варто не зважати на те, що акції компанії Fujifilm після оголошення уряду зросли на 15%. Натомість прессекретар компанії заявив, що вони вироблять Avigan лише на замовлення й не мають на меті його продавати.

Висновок: теоретично Авіган може боротися з коронавірусом у легшій його стадії, як при ГРВІ чи грипу. Оскільки це противірусний препарат, найкраще він діє, якщо приймати його безпосередньо на початку захворювання. Однак поки що не достатньо клінічних даних про те, як Авіган лікує коронавірус у пацієнтів з ускладненнями та чи подіє він, якщо приймати його не на початку захворювання, а пізніше. Також бентежать суперечні твердження лікарів стосовно побічних дій препарату.

Поки що незрозуміло, яку користь матиме Китай від продажів Авігану, але очевидним є той факт, що уряд намагається пришвидшити його продажі. Адже клінічні випробування дії препарату на Covid-19 розпочалися лише у лютому.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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