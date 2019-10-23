Користь та шкода авокадо і як часто його можна їсти

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Користь авокадо – калорійність та енергетична цінність авокадо
Користь авокадо: вітаміни і мінерали / Unsplash

Про користь авокадо сказано немало і воно дуже популярне серед прихильників здорового харчування. Окрім того, це не лише чудовий варіант сніданку, а й відмінний замінник масла.

Авокадо є незвичайним фруктом, адже містить у собі дуже багато жирів. Це означає, що цей плід містить більше калорій, ніж інші фрукти та овочі.

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Харчова цінність авокадо

Ціле авокадо звичайного розміру містить близько 240 калорій і 22 грами жиру, в той час як цілий апельсин такого ж розміру – 33 калорії. Тому, якщо ви плануєте зменшити вагу, енергетичний внесок цього фрукту слід враховувати.

Це не означає, що вам слід відмовлятися від авокадо, проте якщо ви хочете регулярно його їсти, то доведеться значно ретельніше планувати усю свою дієту.

Заради справедливості варто зазначити, що у порівняні з іншими продуктами з високим вмістом жирів, авокадо є здоровим варіантом, адже його жири ненасичені.


Чим корисне авокадо

Чим корисне авокадо

М'якоть плодів авокадо містить жирну олію та кислоти, білок, унікальні антиоксиданти Rarthenon A і B, магній, калій, вітаміни К, Е та D, а вміст останнього вищий, ніж в маслі і яйцях.

Вершковий смак та текстура авокадо дозволяють додавати його у салат, а також замінити масло на бутербродах і у випічці.

Не дивуйтесь – авокадо і справді чудово пасує до десертів. Тим паче, якщо його вживати в їжу замість продуктів з високим вмістом жирів, він може допомогти підтримувати рівень здорового холестерину.


Харчова цінність авокадо

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Дієти Здорове харчування
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