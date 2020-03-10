Австрія та Словенія закрили кордон з Італією через коронавірус

10 березня Австрія та Словенія заявили про те, що зачиняють кордон з Італією. Виняток існує лише для вантажних перевезень.

Уряд Австрії прийняв рішення закрити кордон з Італією після того, як Словенія вжила жорсткіших заходів, повідомляє The Local.

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Ніхто не повинен їздити за кордон, але оскільки ніхто не виконує цього наказу, ми вирішили вжити заходів,

– заявив журналістам прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарець.

Влада вважає цей крок необхідним методом контролю за поширенням вірусу. Додамо, що нині у Словенії зафіксували 31 випадок зараження Covid-19.

Цього ж дня таку ж заборону оголосив канцлер Австрії Себастьян Курц. Він заявив, що між Австрією та Італією припинять залізничне та авіасполучення – обмеження не діятиме лише на вантажний транспорт.

Відтак, найближчим часом до країни не зможуть потрапити громадяни з Італії. Натомість австрійці, які перебували в Італії на час закриття кордону, зможуть повернутися додому після того, як нададуть згоду провести два тижні на самообсервації. Станом на 10 березня, в Австрії зафіксували 182 випадки зараження коронавірусом.

Основне про Covid-19

Станом на 10 березня китайським коронавірусом заразилося 118 099 людей, з яких понад 4 тисячі померли. Втім, є і хороші новини, адже одужали 64 тисячі осіб.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, й тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зареєстрували в Італії – захворіли понад 10 тисяч людей .

. У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Нині не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував Італією. Його лікують згідно з протоколами ВООЗ.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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