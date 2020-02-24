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Австрія зупинила поїзди з Італії через загрозу коронавірусу

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На перевалі Бреннер Австрія відмовлялася пропускати потяги з Італії / spiegel.d

Увечері 23 лютого уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, у пункті пропуску в Альпах на перевалі Бреннер зупинили кілька потягів, бо в одному з них були дві жінки з характерними симптомами.

Увечері 23 та вночі 24 лютого кілька потягів, що прямували з Італії, не пропустили австрійські залізничники. Про інцидент розповіли у виданні Der Spiegel.

До теми: Коронавірус виявили у трьох людей, яких відпустили з лайнера Diamond Princess після карантину

Зокрема, в одному з потягів, який їхав через Австрію до Німеччини, двох пасажирок запідозрили у тому, що вони заражені коронавірусом Covid-19. У жінок була лихоманка та кашель, їх повернули до Італії. 

Понад 500 пасажирів, здебільшого австрійців та німців, кілька годин очікували на рішення австрійської влади – пропускатимуть потяги далі чи ні. Зрештою, рух таки відкрили. Потяг успішно прибув до Мюнхена. Частина людей виходили з вагонів, як свідчать очевидці, у масках. 

Відомо також, що регіональний потяг з Австрії до Італії повернувся у пункт виїзду, а поїзд, що їхав з Ніцци до Москви, змінив маршрут, аби не застрягти на австрійському перевалі. 

У понеділок, 24 лютого, рух потягів через Австрію з Італії начебто блокувати не мають наміру. 

Чому австрійці зупиняли потяги з Італії

В Італії зафіксували різке зростання випадків зараження коронавірусом, захворювання підтвердили у понад 150 людей. Відомо вже про три смерті.

Життя в багатьох районах на півночі країни завмерло:

  • Закриті багато шкіл, університети, музеї.
  • Венеційський карнавал закінчили передчасно – він мав тривати до вівторка, 25 лютого.
  • Закритий щонайменше до вівторка і Міланський собор, у регіоні скасували церковні служби. 
  • Будинок моди Giorgio Armani на Міланському тижні моди показував колекції тільки онлайн.

У соцмережах ширяться фотографії супермаркетів у Мілані з порожніми полицями та довгими чергами на касі.

Італія
На півночі Італії розкуповують продукти / Фото з інстаграму Юлії Янчар

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Залізниця Транспорт Європа Австрія Коронавірус 2020 Медицина Здоров'я
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