Австрія зупинила поїзди з Італії через загрозу коронавірусу

Увечері 23 лютого уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, у пункті пропуску в Альпах на перевалі Бреннер зупинили кілька потягів, бо в одному з них були дві жінки з характерними симптомами.

Увечері 23 та вночі 24 лютого кілька потягів, що прямували з Італії, не пропустили австрійські залізничники. Про інцидент розповіли у виданні Der Spiegel.

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Зокрема, в одному з потягів, який їхав через Австрію до Німеччини, двох пасажирок запідозрили у тому, що вони заражені коронавірусом Covid-19. У жінок була лихоманка та кашель, їх повернули до Італії.

Понад 500 пасажирів, здебільшого австрійців та німців, кілька годин очікували на рішення австрійської влади – пропускатимуть потяги далі чи ні. Зрештою, рух таки відкрили. Потяг успішно прибув до Мюнхена. Частина людей виходили з вагонів, як свідчать очевидці, у масках.

Відомо також, що регіональний потяг з Австрії до Італії повернувся у пункт виїзду, а поїзд, що їхав з Ніцци до Москви, змінив маршрут, аби не застрягти на австрійському перевалі.

У понеділок, 24 лютого, рух потягів через Австрію з Італії начебто блокувати не мають наміру.

Чому австрійці зупиняли потяги з Італії

В Італії зафіксували різке зростання випадків зараження коронавірусом, захворювання підтвердили у понад 150 людей. Відомо вже про три смерті.

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