24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Автобус з евакуйованими з Уханя прибув до санаторію "Нові Санжари": фото

- Читать новость на русском
Евакуація українців з Уханя: Нові Санжари / Радіо Свобода

Близько 19:45 20 лютого до "Нових Санжар" приїхало 7 автобусів з евакуйованими українцями та іноземцями з Уханю. В обсервації перебуватимуть 45 українців, 27 іноземців та персонал, який супроводжував пасажирів.

Водії автобусів у захисних костюмах та респіраторах, а водійське місце обмежене поліетиленовою шторою, про це йдеться в ефірі Радіо Свобода. 

До теми: "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі

На відео видно, що деякі вікна в автобусах розбиті. Журналісти-стримери стали єдиними людьми, яким правоохоронці дозволили пройти до в'їзду на територію санаторію "Нові Санжари".


Розбите вікно в автобусі / Радіо Свобода

Пасажири автобусу були в захисних масках та спостерігали за тим, що відбувається на зовні. Деякі доброзичливо махали прапорцем, а деякі – прикривали своє обличчя. 

Пасажири близько доби були в дорозі, натомість у натовпі можна було почути агресивні вигуки в бік евакуйованих. 

Попри протести, автобус успішно заїхав на території санаторію, після чого Національна гвардія закрила ворота.


Автобуси успішно заїхали на територію санаторію / Радіо свобода

Автобуси з евакуйованими прибули до "Нових Санжар": відео

Коротко про евакуацію людей з Уханя

  • 20 лютого літак SkyUp зупинився  в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова. 
  • З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
  • В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
  • На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
  • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
  • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
  • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
  • Медцентру забезпечена постійна охорона.

коронавірус у цифрах кількість загиблих скільки одужали
Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео: українців евакуювали з Китаю – все, що відомо

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як правильно зварити гречку на воді та молоці: поради щодо приготування
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Повернення українців з Китаю Здоров'я Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Новини Полтави Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
сьогодні 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
13 лютого 20:20 1 квітня – лише переломний момент у реформі медицини, – інтерв'ю Скалецької
Альона Чернецька
Новини
Більше новин
Залиште відгук