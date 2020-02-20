Автобус з евакуйованими з Уханя прибув до санаторію "Нові Санжари": фото

Близько 19:45 20 лютого до "Нових Санжар" приїхало 7 автобусів з евакуйованими українцями та іноземцями з Уханю. В обсервації перебуватимуть 45 українців, 27 іноземців та персонал, який супроводжував пасажирів.

Водії автобусів у захисних костюмах та респіраторах, а водійське місце обмежене поліетиленовою шторою, про це йдеться в ефірі Радіо Свобода.

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На відео видно, що деякі вікна в автобусах розбиті. Журналісти-стримери стали єдиними людьми, яким правоохоронці дозволили пройти до в'їзду на територію санаторію "Нові Санжари".



Розбите вікно в автобусі / Радіо Свобода

Пасажири автобусу були в захисних масках та спостерігали за тим, що відбувається на зовні. Деякі доброзичливо махали прапорцем, а деякі – прикривали своє обличчя.

Пасажири близько доби були в дорозі, натомість у натовпі можна було почути агресивні вигуки в бік евакуйованих.

Попри протести, автобус успішно заїхав на території санаторію, після чого Національна гвардія закрила ворота.



Автобуси успішно заїхали на територію санаторію / Радіо свобода

Автобуси з евакуйованими прибули до "Нових Санжар": відео

Коротко про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.

З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.



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