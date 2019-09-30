Багаторазові чайні пакетики шкідливі для здоров'я: дослідження

Поліпропілен, який використовується для створення багаторазових чайних пакетиків, може завдати шкоди ендокринній системі та збільшити ризики генетичних мутацій та пухлин.

Коли вода має температуру 40°C , ризик потрапляння токсичних речовин з пакетика збільшується. Проте коли люди заварюють чай, вода часто перевищує 95°C, пише Medical News.

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Вчені провели експеримент, у якому зімітували нормальні умови заварювання: промивали пластикові пакетики та нагрівали у воді. Використовуючи електронну мікроскопію, вони змогли підтвердити, що один пластиковий чайний мішок вивільнив приблизно 11, 6 мільярда мікропластичних частинок та 3, 1 мільярда нанопластичних частинок.



Екологічні чайні пакетики можуть бути шкідливими

Окрім того, вчені дослідили вплив мікро- та наночастинок на планктони Daphnia magna, яких ще називають водяними блохами. Виявилось, що після впливу мікро- та наночастинок, "водяні блохи" змінили свою поведінку та зовнішність.

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