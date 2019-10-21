Бактерії стають стійкими до антибіотиків – дослідження

Лише за 20 останніх років бактерії стали стійкішими до антибіотиків вдвічі.

Дослідження, яке опублікували EurekAlert свідчить про те, що у пацієнтів різко знижується чутливість до лікарських препаратів.

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Резистентність до антибіотиків визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я глобальною проблемою, яка вже сьогодні підвищує кількість летальних випадків серед людей різного віку.

Це означає, що бактерії змінюються, а антибіотики стають неефективними. В майбутньому це буде коштувати мільйонів життів. Уже нинішній рівень резистентності означає понад 750 тисяч смертей щорічно.

Вчені простежили ситуацію в 18 європейських країнах та вивчили дані 1232 пацієнтів у період з 1998 року.

Команда вивчала стійкість до антибіотиків бактерії хелікобактер пілорі, яка провокує гастрит, виразку і підвищує ризики розвитку раку шлунка.

Хелікобактер – що це? Helicobacter pylori – спіралеподібна паличкоподібна грамнегативна бактерія, що інфікує різні області шлунка і дванадцятипалої кишки

Сьогодні від резистентності до протимікробних препаратів помирає понад 750 тисяч осіб щорічно, тому вчені прагнуть розробити нові антибіотики або їх альтернативи.

Стійкість бактерії до найвідомішого протимікробного препарату кларитромицину збільшилася з 9,9% до 21,6%, зазначають науковці.

Таке значне зростання викликає стурбованість серед науковців. Варіантів лікування хелікобактер пілорі не є багато, а надалі їх ефективність буде тільки знижуватися.