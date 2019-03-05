Бактерії в роті можуть викликати рак

Вчені з Колумбійського університету в США встановили: підвищення популяції бактерій F. Nucleatum, які часто зустрічаються в порожнині рота, в нальоті на зубах, сприяють прискореному зростанню пухлин товстої кишки.

Близько третини випадків колоректального раку пов'язані з підвищенням концентрації бактерій F. Nucleatum, вони викликають пародонтит і карієс, йдеться в результатх дослідження, опублікованих в журналі EMBO Reports.

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Ці пухлини кишечника є найагресивнішими і частіше призводять до летального результату. Вчені проаналізовали дані про РНК 466 пацієнтів з колоректальним раком.



Бактерії, які викликають карієс, сприяють розвитку раку

Фахівці з'ясували, що до моменту діагностування захворювання у піддослідних спостерігалася підвищена активність білка аннексіна A1. Наукові фахівці констатували, що цей білок виконує роль сполучної ланки між бактерією F. Nucleatum і раковими клітинами.

Виявлений вченими механізм дії зубних бактерій на розвиток колоректального раку допоміг визначитися і з можливим методом лікування. За словами вчених, зниження концентрації бактерій і блокування дії білка аннексіна A1 сприяє уповільненню росту пухлин.

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