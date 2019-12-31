Як безпечно користуватися бенгальськими вогниками

Бенгальські вогники є одним з атрибутів Нового Року, без них не уявляють святкування багато сімей. Втім, варто пам'ятати, що за красивими яскравими спалахами ховається небезпека.

Бенгальські вогні хоч і вважаються найбезпечнішим феєрверком, поводитись з ними все ж слід обережно, адже ймовірність отримати опіки – висока, зазначає лікарка Катерина Олесь.

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Бенгальські вогні горять при температурі близько 500 градусів за Цельсієм. Можуть легко спричинити опіки рук і ніг, ушкодити очі, навіть до сліпоти. Тому дітям до 5 років їх використовувати заборонено, а до 12 років можна користуватися лише під дуже пильним наглядом дорослих!



Бенгальські вогні можуть спричиняти ушкодження шкіри/Фото:Unsplash

Правила безпеки користування бенгальськими вогнями

Зберігайте вогники в темному прохолодному місці, недоступному для дітей.

Одночасно варто запалювати лише один вогник.

Не запалюйте їх поруч з іншими феєрверками.

Запалений вогник вже не слід нікому передавати ( запалювати в руках того, хто буде тримати ).

). Ніколи не кидайте запалений вогник.

Не паліть бенгальські вогні з дитиною на руках.

Тримайте вогник на відстані витягнутої руки від обличчя та близько 1,8 м (6 футів) від інших осіб.

Запалювати бенгальські вогні слід лише в положенні стоячи.

Бажано були взутим та одягнути рукавички, аби попередити опіки кистей і стоп.

Не рекомендується використовувати в закритих приміщеннях (виділяється дим, а іскри можуть стати причиною пожежі) та в стані алкогольного сп'яніння.

та в стані алкогольного сп'яніння. Відразу після того, як вогник догорів не торкатися до стрижня, він ще залишається гарячим (для швидкого охолодження занурити у воду або пісок).

А Ви знаєте, чому вони називаються бенгальськими? Вважається, що перші згадки про вогонь, що яскраво горить і швидко згорає, датуються V-VI століттям. Тоді його використовували на релігійних церемоніях в індійському регіоні під назвою Бенгалія.