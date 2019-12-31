Як безпечно користуватися бенгальськими вогниками
Бенгальські вогники є одним з атрибутів Нового Року, без них не уявляють святкування багато сімей. Втім, варто пам'ятати, що за красивими яскравими спалахами ховається небезпека.
Бенгальські вогні хоч і вважаються найбезпечнішим феєрверком, поводитись з ними все ж слід обережно, адже ймовірність отримати опіки – висока, зазначає лікарка Катерина Олесь.
Читайте також: Супрун розповіла, як обрати ялинку без шкоди для довкілля та як за нею доглядати
Бенгальські вогні горять при температурі близько 500 градусів за Цельсієм. Можуть легко спричинити опіки рук і ніг, ушкодити очі, навіть до сліпоти. Тому дітям до 5 років їх використовувати заборонено, а до 12 років можна користуватися лише під дуже пильним наглядом дорослих!
Бенгальські вогні можуть спричиняти ушкодження шкіри/Фото:Unsplash
Правила безпеки користування бенгальськими вогнями
- Зберігайте вогники в темному прохолодному місці, недоступному для дітей.
- Одночасно варто запалювати лише один вогник.
- Не запалюйте їх поруч з іншими феєрверками.
- Запалений вогник вже не слід нікому передавати (запалювати в руках того, хто буде тримати).
- Ніколи не кидайте запалений вогник.
- Не паліть бенгальські вогні з дитиною на руках.
- Тримайте вогник на відстані витягнутої руки від обличчя та близько 1,8 м (6 футів) від інших осіб.
- Запалювати бенгальські вогні слід лише в положенні стоячи.
- Бажано були взутим та одягнути рукавички, аби попередити опіки кистей і стоп.
- Не рекомендується використовувати в закритих приміщеннях (виділяється дим, а іскри можуть стати причиною пожежі) та в стані алкогольного сп'яніння.
- Відразу після того, як вогник догорів не торкатися до стрижня, він ще залишається гарячим (для швидкого охолодження занурити у воду або пісок).
А Ви знаєте, чому вони називаються бенгальськими? Вважається, що перші згадки про вогонь, що яскраво горить і швидко згорає, датуються V-VI століттям. Тоді його використовували на релігійних церемоніях в індійському регіоні під назвою Бенгалія.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.