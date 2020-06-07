У невеликому муніципалітеті, що в провінції Бергамо, провели серологічне тестування місцевих жителів. Антитіла до коронавірусу виявили у 37% протестованих.

Влада ініціювала тестування на антитіла

У Сан-Джованні-Б'янко живуть 4 800 осіб. Цей муніципалітет розташований у Ломбардії – регіоні Італії, що найбільше постраждав від спалаху коронавірусу. Про це мовиться у виданні Corriere Della Sera.

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Тестування на антитіла вирішила провести місцева влада, аби дізнатись, скільки жителів насправді були інфіковані. Погодились на тестування понад 1440 осіб.

Що показали результати

У 37% тестованих – позитивний результат на антитіла.

Середній вік людей з позитивним результатом – 54 роки.

70% з них повідомили, що відчували симптоми недуги.

Це цифра, яку ми очікували, враховуючи велику кількість смертей,

– заявив мер муніципалітету Марко Мілезі.

У березні 2019 року у муніципалітеті померли лише двоє людей, а у березні 2020 року – 47 – це більше, ніж за увесь минулий рік.

Що кажуть дослідники

Дослідники зазначають, що чим вищий показник на антитіла – тим краще. Адже це свідчить про набуття колективного імунітету проти коронавірусу. Колективний імунітет з'явиться тоді, коли показник людей, що перехворіли, наблизиться до 60%.

Статистика коронавірусу в Італії

Станом на 7 червня в Італії виявили 234 804 випадки коронавірусу, з них 33 846 – летальні. Від COVID-19 одужали 165 078 осіб. Наразі Італія – на сьомому місці у списку найбільш інфікованих країн світу.