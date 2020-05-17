Без додаткових доплат та засобів захисту: медики у Криму скаржаться на умови праці
У анексованому Криму медики не отримують грошей за роботу з хворими на коронавірус, а також необхідних засобів захисту. Працівники швидкої медичної допомоги в Євпаторії написали колективне звернення до так званої "влади".
Медичні працівники скаржаться, адже списки для додаткових виплат подали ще у квітні, повідомила "депутатка Євпаторійської міськради" Оксана Тараніна, пише Крим.Реалії.
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Що відомо про звернення медиків Євпаторії
До мене з колективним зверненням звернулися працівники Станції швидкої медичної допомоги щодо забезпечення захисними засобами у нелегкий час, а також обіцяними виплатами,
– написала Тараніна.
Однак наразі грошей на засоби захисту ніхто так і не отримав. В оприлюдненому Тараніною тексті йдеться, що до 7 травня 2020 року впродовж 1,5 місяця співробітники євпаторійської СМД виїжджали до хворих з підвищеною температурою тіла, "в одноразових медичних масках, які видавали в обмеженій кількості".
З фото звернення видно, що перший підпис під ним поставили 14 травня. Однак прізвища підписантів там затерті. Тараніна пояснила це тим, що на медиків "тиснуть і погрожують звільнити".
Про скарги лікарів з інших регіонів Криму
- Співробітники міської швидкої допомоги в Керчі записали відео звернення. У ньому заявили, що 324 медикам обіцяли надбавку. У результаті її отримала лише одна людина, та ще й частково.
- Більшість медиків працюють за оклад у 12,5 тисяч рублів (це трохи більше, ніж 4,5 тисячі гривень).
- Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов доручив розібратися та покарати відповідальних.
Зверніть увагу! Так звана "влада" Криму видала указ, відповідно до якого з 18 травня на півострові скасують режим самоізоляції, введений через епідемію коронавірусу.
Що відомо про коронавірус у Криму?На півострові зареєстрували 272 випадки COVID-19, ще 135 – у Севастополі. Загалом від коронавірусу там померли 5 людей. Ймовірно, дані про поширення інфекції у Криму суттєво занижені російськими окупантами.