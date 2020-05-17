Без додаткових доплат та засобів захисту: медики у Криму скаржаться на умови праці

У анексованому Криму медики не отримують грошей за роботу з хворими на коронавірус, а також необхідних засобів захисту. Працівники швидкої медичної допомоги в Євпаторії написали колективне звернення до так званої "влади".

Медичні працівники скаржаться, адже списки для додаткових виплат подали ще у квітні, повідомила "депутатка Євпаторійської міськради" Оксана Тараніна, пише Крим.Реалії.

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Що відомо про звернення медиків Євпаторії

До мене з колективним зверненням звернулися працівники Станції швидкої медичної допомоги щодо забезпечення захисними засобами у нелегкий час, а також обіцяними виплатами,

– написала Тараніна.

Однак наразі грошей на засоби захисту ніхто так і не отримав. В оприлюдненому Тараніною тексті йдеться, що до 7 травня 2020 року впродовж 1,5 місяця співробітники євпаторійської СМД виїжджали до хворих з підвищеною температурою тіла, "в одноразових медичних масках, які видавали в обмеженій кількості".

З фото звернення видно, що перший підпис під ним поставили 14 травня. Однак прізвища підписантів там затерті. Тараніна пояснила це тим, що на медиків "тиснуть і погрожують звільнити".

Про скарги лікарів з інших регіонів Криму

Співробітники міської швидкої допомоги в Керчі записали відео звернення. У ньому заявили, що 324 медикам обіцяли надбавку. У результаті її отримала лише одна людина, та ще й частково.

Більшість медиків працюють за оклад у 12,5 тисяч рублів (це трохи більше, ніж 4,5 тисячі гривень).

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов доручив розібратися та покарати відповідальних.

Зверніть увагу! Так звана "влада" Криму видала указ, відповідно до якого з 18 травня на півострові скасують режим самоізоляції, введений через епідемію коронавірусу.

Що відомо про коронавірус у Криму?На півострові зареєстрували 272 випадки COVID-19, ще 135 – у Севастополі. Загалом від коронавірусу там померли 5 людей. Ймовірно, дані про поширення інфекції у Криму суттєво занижені російськими окупантами.