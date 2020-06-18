Головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що якби в країні до кінця березня не впровадили карантин, то до кінця року внаслідок коронавірусу Україні могли б померти 145 тисяч людей.

Під час брифінгу 18 червня Ляшко продемонстрував модель Київської школи економіки (KSE), згідно з якою при "чорному сценарії" до кінця року в Україні було б 145 тисяч померлих внаслідок COVID-19.

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Він зазначив, що цей сценарій виключає будь-які фактори втручання, які могли б вплинути на пандемію COVID-19. Тобто така висока смертність була б в тому випадку, якби не було введено жодних обмежень та профілактичних заходів.

Втім, Ляшко додав, що ця смертність пов'язана не лише з випадками зараження коронавірусом. Адже в цей період відбувається колапс системи охорони здоров'я. До прикладу, швидка не приїжджала б на інсульти та інфаркти, тобто смертність від тих хвороб, від яких зазвичай рятують, збільшилась би в десятки разів.

Згідно з цією ж моделлю, якби в березні при поодиноких випадках в Україні не ввели карантин, то вже з 25 квітня в країні не вистачало б ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, лікарі не справлялися з потоком хворих і внаслідок цього смертність сильно зростала б.

Введення карантину в нас було виправданим правильним рішенням, зокрема було правильним до того моменту, поки не розпочались спалахи й значне зростання коронавірусної хвороби,

– зауважив Ляшко.



Смертність через COVID-19 до кінця року при чорному, жовтому та зеленому сценаріях / KSE