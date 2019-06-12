Без гомеопатії і БАДів: як обрати хорошого лікаря

Лікар, який керується тільки доказовою медициною має постійно читати сучасні протоколи лікування хвороб. І для того, щоб це перевірити, потрібно їх знати самому, а це занадто складно для більшості людей.

Але не опускайте руки, є й інші способи викрити некомпетентного лікаря.

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Будь-який лікар робить 3 основних справи:

1. Передбачає діагноз;

2. Підтверджує\спростовує його з результатів досліджень;

3. Призначає лікування.

У кожному з цих пунктів можна знайти симптоми, які виведуть на чисту воду некомпетентного лікаря.



Хороший лікар не буде ставити нереальні діагнози

Як визначити некомпетентного лікаря

1. Лікар, який керується доказовою медициною не поставить діагнозу вегето-судинна дистонія і дисбактеріоз, бо немає таких діагнозів в міжнародному класифікаторові хвороб. Також через болі в спині він не поставить діагноз остеохондроз, бо це зовсім інше.

2. Він не буде намагатися вилікувати пацієнта від IgG, адже це пам'ять нашого імунітету і добре, що вона є. І не призначить посів калу на дисбактеріоз.

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3. Лікар, який керується доказовою медициною не буде намагатися вилікувати та покращити розум пацієнта ноотропами, бо це фуфломіціни.

4. Ніколи хороший лікар не призначить антибіотики на 3-й (і на 4-й, і навіть на 5-й) день ГРВІ, мотивуючи це "вже 5 днів хворієте", бо є в антибіотиків чіткі показання і він має їх знати.

5. Лікар, який керується доказовою медициною не чистить пацієнта від шлаків і токсинів за допомогою смузі. Та не використовує БАДи в лікуванні, адже це просто їжа.

6. Хороший лікар не буде лікувати втому вітамінами, а буде шукати справжню причину слабкості. Авітаміноз не такий небезпечний, як гіпервітаміноз.

7. Якщо побачили лікаря, який намагається підвищити імунітет пігулками, а не зміною способу життя – не дивіться йому в очі, а одразу тікайте.

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8. Ніколи, запам'ятайте, НІКОЛИ хороший лікар не буде відмовляти здорового пацієнта робити щеплення, якщо ви опинились у такого – наші співчуття.

9. Нарешті, бійтеся лікаря-гомеопата, бо знань про медицину у нього стільки ж, як діючої речовини у його пігулках.

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