Без яких органів людина може повноцінно жити

Виявляється в організмі людини є "зайві" органи, які можна видалити і це майже не вплине на якість життя.

Так, журналісти видання Gizmodo опитали анатомів про те, без яких органів людина могла б обійтися.

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Ось які результати вийшли:

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1. Жовчний міхур. Його видаляють через утворення в ньому каменів, що не позначається на якості життя пацієнта.

2. Ліва легеня. Права легеня більше за обсягом, її може вистачити для повноцінного життя.



Людина можна жити без п'яти органів

3. Апендикс. Раціон сучасної людини дозволяє жити без апендикса, який допомагав перетравлювати грубу їжу, багату клітковиною.

4. Нирка. Тут ситуація аналогічна з легенею, одного цього органу вистачить для життя.

5. Куприк – нижня частина хребта. Це залишки хвоста.

Але не потрібно забувати, що існує безліч досліджень, які доводять життєву необхідність цих органів. Говорити про їхню "необов'язковість" некоректно.

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