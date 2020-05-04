Безкоштовна доставка ліків та найнижчі ціни: як працює новий український сервіс

Українські підприємці запустили сервіс з безкоштовною доставкою ліків додому – Liki24. Справа збиткова, але засновники не хочуть робити послугу кур'єра платною через карантин. Про їхню соціальну ініціативу навіть написало британське видання Financial Times.

Як працює сервіс – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Безкоштовна доставка діє під час карантину. Посилку можна забрати у відділенні Укрпошти або ж кур'єр може принести одразу під двері квартири чи будинку.

"Багато людей замовляє саме кур'єрську доставку ліків додому. Коли людина може зараз, під час карантину, перебувати вдома, а кур'єр вже сам привезе їй це відправлення", – сказав кур'єр Володимир.

Сервіс співпрацює з багатьма аптеками і серед них шукає найнижчі ціни на кожну позицію.

Ці пігулки мені виписав лікар. Вони мені були потрібні. Я подивилася в різних аптеках ціни. І подивилася також ціну на Liki24. Вони обрали найнижчу ціну. Доставили протягом 2 днів,

– розповіла киянка Наталія Красненкова.

Жінка замовляла ліки також своїм родичам. Сервіс доставляє препарати навіть у віддалені села. "В мене є родичі, які живуть у селі на Чернігівщині. І зайвий раз їхати в аптеку в інше село незручно", – зауважила Красненкова.

► Найдешевші ціни на ліки саме у Києві, – засновник сервісу

За словами засновника, ціни на ліки найдешевші в Києві. В маленьких містах і селах – ситуація складніша.

Там мало аптек. Аптеки з дуже високими цінами. Люди не мають доступу до ліків з адекватними розцінками,

– пояснив засновник сервісу Liki24 Антон Аврінський.

Однак наразі проєкт збитковий. На безкоштовній доставці засновники втратили сотні тисяч гривень. Аврінський ствердив, що головна мета для них – максимальну кількість людей примусити сидіти вдома.



Безкоштовна доставка діє під час карантину / Фото УП

► Для кого актуальний сервіс

10 тисяч людей вже перевірили, чи зручно купувати ліки через сервіс. Медикаменти замовляють і люди старшого віку, і молодь для своїх батьків. Особливо актуальна ця послуга для пенсіонерів, які намагаються максимально економити власні кошти.

Зверніть увагу! Liki24 не возять вакцини, рецептурні препарати, або ліки з вмістом наркотичних речовин. Їх можна замовити, однак забрати самостійно в одній з аптек зі знижкою.

При формуванні замовлення можна обрати препарати з різних аптек. Усі ліки зберуть з різних точок і доправлять однією посилкою. До прикладу, один з замовників обрав 80 препаратів з 20 різних фармацевтичних закладів.