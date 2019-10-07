Безкоштовне обстеження на рак для львів'янок: де пройти

Жінки, які мешкають у Львівській області, мають змогу пройти безкоштовне обстеження на рак молочної залози та шийки матки.

7 жовтня у Львові розпочалась тематична акція під назвою "Дні профілактики патології шийки матки і молочної залози у жінок". Це ініціатива Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, присвячена прийдешньому Дню боротьби з раком молочної залози.

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Нині у Львівській області працюють 7 скринінгових центрів, у яких можна безкоштовно перевіритися на рак грудей та шийки матки.

Жінки можуть виявити пухлину навіть на ранніх стадіях, завдяки чому шанси на успішне одужання зростають на 95%.

Рак грудей – симптоми Біль у грудях;

Новоутворення у грудях;

Зміна розміру та форми грудей;

Почервоніння, випинання чи припухлості на шкірі (в районі молочної залози);

Втягнення сосків;

Виділення з сосків;

Олег Дуда – лікар-онкохірург “Минулого року ми виявили рак першої стадії у 82 жінок. По суті, завдяки скринінгу, ці життя були врятовані. Обстежуватись можна і не під час акції – нею ми привертаємо увагу до проблеми. Жінка може пройти обстеження у будь-який час. ”

Лікарі закликають жінок не відкладати "на потім" та прийти перевіритись до лікарні, адже передчасне обстеження може врятувати життя.



У Львові проходить акція, присвячена жіночій онкології

Де у Львові пройти безкоштовне обстеження на рак

Міжрайонний скринінговий центр у Львові (обласний), вулиця Єфремова, 59 .

(обласний), вулиця . Міжрайонний скринінговий центр у Львові (міський), Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка, вулиця Виговського, 32 .

(міський), Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка, вулиця . Міжрайонний скринінговий центр у Дрогобичі , Дрогобицька міська лікарня № 3, вулиця Т рускавецька, 67.

, Дрогобицька міська лікарня № 3, вулиця Т Міжрайонний скринінговий центр у Самборі, Самбірська центральна районна лікарня вулиця Коперника, 14 .

Самбірська центральна районна лікарня вулиця . Міжрайонний скринінговий центр у Стрию , Стрийський пологовий будинок вулиця Косака, 9.

, Стрийський пологовий будинок вулиця Міжрайонний скринінговий центр у Стрию , Стрийська міська центральна лікарня вулиця Тараса Шевченка, 59.

, Стрийська міська центральна лікарня вулиця Міжрайонний скринінговий центр у Червонограді, Червоноградська центральна міська лікарня вулиця Івасюка, 2.

Рак шийки матки – симптоми Вагінальні кровотечі;

Кровотечі під час або після статевого акту, спринцювання або огляду гінекологом;

Кровотеча після менопаузи;

Біль в тазу;

Дискомфорт чи біль під час інтимних стосунків;

На пізніших стадіях: зниження ваги, гематурія, гідронефроз, болі в спині та кінцівках, підвищена стомлюваність;

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