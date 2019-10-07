Безкоштовне обстеження на рак для львів'янок: де пройти

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Де пройти безкоштовне обстеження на рак грудей
Де пройти безкоштовне обстеження на рак грудей / galinfo

Жінки, які мешкають у Львівській області, мають змогу пройти безкоштовне обстеження на рак молочної залози та шийки матки.

7 жовтня у Львові розпочалась тематична акція під назвою "Дні профілактики патології шийки матки і молочної залози у жінок". Це ініціатива Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, присвячена прийдешньому Дню боротьби з раком молочної залози.

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Нині у Львівській області працюють 7 скринінгових центрів, у яких можна безкоштовно перевіритися на рак грудей та шийки матки. 

Жінки можуть виявити пухлину навіть на ранніх стадіях, завдяки чому шанси на успішне одужання зростають на 95%.

Рак грудей – симптоми
  • Біль у грудях;
  • Новоутворення у грудях;
  • Зміна розміру та форми грудей;
  • Почервоніння, випинання чи припухлості на шкірі (в районі молочної залози);
  • Втягнення сосків;
  • Виділення з сосків;
 
Олег Дуда – лікар-онкохірург 
“Минулого року ми виявили рак першої стадії у 82 жінок. По суті, завдяки скринінгу, ці життя були врятовані. Обстежуватись можна і не під час акції – нею ми привертаємо увагу до проблеми. Жінка може пройти обстеження у будь-який час.

Лікарі закликають жінок не відкладати "на потім" та прийти перевіритись до лікарні, адже передчасне обстеження може врятувати життя.

Рак грудей
У Львові проходить акція, присвячена жіночій онкології

Де у Львові пройти безкоштовне обстеження на рак

  • Міжрайонний скринінговий центр у Львові (обласний), вулиця Єфремова, 59.
  • Міжрайонний скринінговий центр у Львові (міський), Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка, вулиця Виговського, 32.
  • Міжрайонний скринінговий центр у Дрогобичі, Дрогобицька міська лікарня № 3, вулиця Трускавецька, 67.
  • Міжрайонний скринінговий центр у Самборі, Самбірська центральна районна лікарня вулиця Коперника, 14.
  • Міжрайонний скринінговий центр у Стрию, Стрийський пологовий будинок вулиця Косака, 9.
  • Міжрайонний скринінговий центр у Стрию, Стрийська міська центральна лікарня вулиця Тараса Шевченка, 59.
  • Міжрайонний скринінговий центр у Червонограді, Червоноградська центральна міська лікарня вулиця Івасюка, 2.
 
Рак шийки матки – симптоми 
  • Вагінальні кровотечі;
  • Кровотечі під час або після статевого акту, спринцювання або огляду гінекологом;
  • Кровотеча після менопаузи;
  • Біль в тазу;
  • Дискомфорт чи біль під час інтимних стосунків;
  • На пізніших стадіях: зниження ваги, гематурія, гідронефроз, болі в спині та кінцівках, підвищена стомлюваність;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Львова Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Жіноче здоров’я Онкозахворювання
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