Безкоштовне обстеження на рак для львів'янок: де пройти
Жінки, які мешкають у Львівській області, мають змогу пройти безкоштовне обстеження на рак молочної залози та шийки матки.
7 жовтня у Львові розпочалась тематична акція під назвою "Дні профілактики патології шийки матки і молочної залози у жінок". Це ініціатива Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, присвячена прийдешньому Дню боротьби з раком молочної залози.
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Нині у Львівській області працюють 7 скринінгових центрів, у яких можна безкоштовно перевіритися на рак грудей та шийки матки.
Жінки можуть виявити пухлину навіть на ранніх стадіях, завдяки чому шанси на успішне одужання зростають на 95%.
- Біль у грудях;
- Новоутворення у грудях;
- Зміна розміру та форми грудей;
- Почервоніння, випинання чи припухлості на шкірі (в районі молочної залози);
- Втягнення сосків;
- Виділення з сосків;
Лікарі закликають жінок не відкладати "на потім" та прийти перевіритись до лікарні, адже передчасне обстеження може врятувати життя.
У Львові проходить акція, присвячена жіночій онкології
Де у Львові пройти безкоштовне обстеження на рак
- Міжрайонний скринінговий центр у Львові (обласний), вулиця Єфремова, 59.
- Міжрайонний скринінговий центр у Львові (міський), Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка, вулиця Виговського, 32.
- Міжрайонний скринінговий центр у Дрогобичі, Дрогобицька міська лікарня № 3, вулиця Трускавецька, 67.
- Міжрайонний скринінговий центр у Самборі, Самбірська центральна районна лікарня вулиця Коперника, 14.
- Міжрайонний скринінговий центр у Стрию, Стрийський пологовий будинок вулиця Косака, 9.
- Міжрайонний скринінговий центр у Стрию, Стрийська міська центральна лікарня вулиця Тараса Шевченка, 59.
- Міжрайонний скринінговий центр у Червонограді, Червоноградська центральна міська лікарня вулиця Івасюка, 2.
- Вагінальні кровотечі;
- Кровотечі під час або після статевого акту, спринцювання або огляду гінекологом;
- Кровотеча після менопаузи;
- Біль в тазу;
- Дискомфорт чи біль під час інтимних стосунків;
- На пізніших стадіях: зниження ваги, гематурія, гідронефроз, болі в спині та кінцівках, підвищена стомлюваність;
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