Безкоштовно первірити здоров’я можна у столичній аптеці: як це працює

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"Лікар у вашому домі" – безкоштовно і безпечно перевірити свій стан здоров'я пропонує міська влада мешканцям стллиці. Щотижня лікарі в рамках цього проєкту в усіх районах проводять медичне обстеження поза межами поліклінік.

У звичайній аптеці у Шевченківському районі столиці, замість провізорів раз на тиждень – справжні лікарі та медичні прилади для обстеження.

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Лікарі роблять аналізи всього за 5 хвилин. У разі виявлення проблем зі здоров'ям – медики на місці порадять, що робити.

Люди приходять і дізнаються результати, а ми можемо побачити по них, чи давати якісь поради, чи йти до лікаря, чи можна жити нормальним життям,
– сказала сімейна лікарка Ірина Кузьменко.

Послугами експрес-лікарів користуються і молоді, і люди поважного віку. Найпоширеніші проблеми у киян – підвищений холестерин та тиск.

лікар у вашому домі
Аналізи у столичній аптеці

Проект "Лікар у вашому домі" існує два роки. Деякі пацієнти тільки тут дізнались, що мають проблеми зі здоров'ям. І головне – все безкоштовно, тому прийти до лікаря охочих вистачає.

Влаштовують такі безкоштовні медобстеження щотижня. Безкоштовні пункти охочі можуть знайти на сайті КМДА або зателефонувати на гарячу лінію.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Валерія Кірічєва
Теги: Новини України Новини Києва Здорове життя Медична реформа КМДА Новини Здоров'я Здоров'я
Джерело: 24 канал
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