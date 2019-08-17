Безкоштовно первірити здоров’я можна у столичній аптеці: як це працює

"Лікар у вашому домі" – безкоштовно і безпечно перевірити свій стан здоров'я пропонує міська влада мешканцям стллиці. Щотижня лікарі в рамках цього проєкту в усіх районах проводять медичне обстеження поза межами поліклінік.

У звичайній аптеці у Шевченківському районі столиці, замість провізорів раз на тиждень – справжні лікарі та медичні прилади для обстеження.

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Лікарі роблять аналізи всього за 5 хвилин. У разі виявлення проблем зі здоров'ям – медики на місці порадять, що робити.

Люди приходять і дізнаються результати, а ми можемо побачити по них, чи давати якісь поради, чи йти до лікаря, чи можна жити нормальним життям,

– сказала сімейна лікарка Ірина Кузьменко.

Послугами експрес-лікарів користуються і молоді, і люди поважного віку. Найпоширеніші проблеми у киян – підвищений холестерин та тиск.



Аналізи у столичній аптеці

Проект "Лікар у вашому домі" існує два роки. Деякі пацієнти тільки тут дізнались, що мають проблеми зі здоров'ям. І головне – все безкоштовно, тому прийти до лікаря охочих вистачає.

Влаштовують такі безкоштовні медобстеження щотижня. Безкоштовні пункти охочі можуть знайти на сайті КМДА або зателефонувати на гарячу лінію.

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