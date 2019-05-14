Безкоштовну діагностику в Україні відтермінували: відома причина

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"Безкоштовна діагностика" не розпочнеться 1 липня
"Безкоштовна діагностика" не розпочнеться 1 липня / pixabay.com

Національна служба здоров'я України найімовірніше не встигне запустити програму "Безкоштовна діагностика" до 1 липня 2019 року.

Про це повідомив голова НСЗУ Олег Петренко на прес-конференції. Він пояснив, що через технічні умови запуск влітку виявився практично неможливим.

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НСЗУ спільно з урядом працюють над прийняттям рішення про відтермінування, однак, на скільки саме часу – поки що точно невідомо.

Також Петренко зауважив, що поки що невідомо, чи надаватимуть безкоштовно послуги за електронним направленням приватні медичні заклади.

 
Голова НСЗУ Олег Петренко
“Амбулаторна спеціалізована допомога буде частиною програми медичної гарантії 100%, вона буде працювати з 2020 року – це однозначно. Чи буде працювати пілот у цьому році та з якого періоду – я не можу сказати”.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медична реформа Міністерство охорони здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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