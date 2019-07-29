Безпечний манікюр: як зменшити шкоду гель-лаку

Багато жінок віддають перевагу стійким покриттям з гелю або гель-лаку / шелаку. На жаль, такий манікюр може викликати ламкість, розшарування і розтріскування нігтів, а часті процедури можуть збільшити ризик розвитку раку шкіри й передчасного старіння.

Американської Академії Дерматології підготувала поради, щоб зменшити шкоду манікюру.

Читайте також: Чим небезпечний гель-лак: застороги від медика

1. Слідкуйте, щоб ваш майстер працював стерильними інструментами і проводив дезінфекцію після кожного клієнта. Не соромтеся запитувати про такі речі.

2. Не обрізайте і не відсувайте кутикулу, це може привести до запалення і сприяє розвитку інфекції.

3. Віддавайте перевагу традиційним покриттям, замість гелю, особливо, якщо у вас вже є проблеми з нігтями.

4. Наносите сонцезахисний крем SPF30 або вище перед манікюром з покриттями, який твердне під УФ-лампою. Це захистить руки від передчасного старіння і розвитку раку шкіри.

5. Коли лак починає відходити, Не сколупувати його самостійно і не використовуйте для цього підручні інструменти.

6. Після зняття гелю, влаштуйте нігтям канікули: не покривайте їх нічим хоча б 1-2 тижні, або довше.

7. Між покриттями використовуйте зволожуючі засоби для нігтів і кутикули кілька разів на день, це мінімізує крихкість і ламкість нігтів.

8. Робіть манікюр з гелем тільки для особливих випадках.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.