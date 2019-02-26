Безпечний секс: як попросити в партнера довідку про відсутність захворювань

Ми асоціюємо секс з насолодою, але забуваємо про ризики. Нам страшно стрибнути з парашутом, але не страшно переспати без презерватива і після цього дізнатися про ВІЛ.

Варто перестати думати, що секс – це тільки насолода. Тоді ваше ставлення до прохань довідки зміниться. Ви ж не будете стрибати з парашутом з першим зустрічним і точно не скажете "Та навіщо мені знати, вмієш ти стрибати чи ні. Я тобі довіряю!", розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Сексолог Ольга Василенко “Вважаєте, що так ви виглядаєте погано в очах людини і це свідчть про те, що колись ви хворіли статевими хворобами? Зовсім ні! Адже ви ходите на огляди до стоматолога? Що поганого в тому, що ви слідкуйте за здоров'ям, здаєте аналізи і просите про це партнера? Висміяти бажання побачити довідку це як висміяти походи до стоматолога. Абсурдно”.

Ви вважаєте, що це говорить про недовіру? Але ж у нас немає вбудованого комп'ютера, який би показував всі хвороби. А ще наявність інфекцій, які передаються статевим шляхом не говорить про те, що у людини було багато незахищеного сексу з різними людьми.

Але довіряти одній людині – довіряти групі осіб, яких ти не знаєш. Ще є колишні і вони могли мати різних партнерів і не здавати аналізи, їх партнери теж могли мати не одного партнера і теж не здавати аналізи.

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Також існує міф, що з жінкою, яка попросила довідку, серйозні відносини будувати не будуть. Але жінка, яка просить довідку і турбується за своє здоров'я, виглядає куди серйозніше тієї, яка з легкістю погоджується на секс без довідки і презерватива.

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