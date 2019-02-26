Безпечний секс: як попросити в партнера довідку про відсутність захворювань

143 Читать новость на русском
Як попросити в партнера довідку
Як попросити в партнера довідку / komotoz.ru

Ми асоціюємо секс з насолодою, але забуваємо про ризики. Нам страшно стрибнути з парашутом, але не страшно переспати без презерватива і після цього дізнатися про ВІЛ.

Варто перестати думати, що секс – це тільки насолода. Тоді ваше ставлення до прохань довідки зміниться. Ви ж не будете стрибати з парашутом з першим зустрічним і точно не скажете "Та навіщо мені знати, вмієш ти стрибати чи ні. Я тобі довіряю!", розповіла сексолог Ольга Василенко. 

Читайте також: Чому люди зраджують та як цього уникнути

 
Сексолог Ольга Василенко
“Вважаєте, що так ви виглядаєте погано в очах людини і це свідчть про те, що колись ви хворіли статевими хворобами? Зовсім ні! Адже ви ходите на огляди до стоматолога? Що поганого в тому, що ви слідкуйте за здоров'ям, здаєте аналізи і просите про це партнера? Висміяти бажання побачити довідку це як висміяти походи до стоматолога. Абсурдно”.

Ви вважаєте, що це говорить про недовіру? Але ж у нас немає вбудованого комп'ютера, який би показував всі хвороби. А ще наявність інфекцій, які передаються статевим шляхом не говорить про те, що у людини було багато незахищеного сексу з різними людьми. 

Але довіряти одній людині – довіряти групі осіб, яких ти не знаєш. Ще є колишні і вони могли мати різних партнерів і не здавати аналізи, їх партнери теж могли мати не одного партнера і теж не здавати аналізи.

Також існує міф, що з жінкою, яка попросила довідку, серйозні відносини будувати не будуть. Але жінка, яка просить довідку і турбується за своє здоров'я, виглядає куди серйозніше тієї, яка з легкістю погоджується на секс без довідки і презерватива.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Freedom Jazz відмовилися від участі на Євробаченні-2019
26 лютого
13967
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я Секс Жіноче здоров’я ВІЛ
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
26 лютого 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
1498
Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
25 лютого 16:00 Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
Олександр Бевза 884
"Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
25 лютого 08:42 "Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
2273
Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
24 лютого 09:23 Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
Ольга Задорожна 723
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
23 лютого 12:31 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 5194
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук