Безпліддя у чоловіків: як визначити, основні причини та види

Коли пара не може завести дитину тривалий час, то зазвичай бігати по лікарях і здавати аналізи починає жінка. При цьому чоловік очікує результатів.

Хоча за статистикою, на чоловіче безпліддя припадає 40% випадків, а це майже половина.

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Як визначити безпліддя у чоловіків

Уролог-андролог Станіслав Сосновський радить зробити спермограму.

Спермограма – що це? Це дослідження еякулянта (сперми), яке дає можливість оцінити здатність до запліднення сперми конкретного чоловіка. Аналіз дозволяє оцінити присутність або відсутність сперматозоїдів в еякулянті (в другому випадку ставиться діагноз азооспермія); рівень концентрації сперматозоїдів; зниження рухливості сперматозоїдів. Сперма для лабораторного дослідження збирається шляхом мастурбації в стерильний посуд.

Цей аналіз потрібно зробити, щоб знати не лише, чи може чоловік мати дітей, а й в принципі відстежити похибки в здоров'я вашої сечостатевої системи.

Причини чоловічого безпліддя

простатит

гормональні порушення

аномалії розвитку яєчок: аплазія, гіпоплазія, крипторхізм, варикоцеле;

інфекційно-запальні захворювання: хламідіоз, краснуха, гонорея, паротит, трихомоніаз, герпес;

хромосомні аномалії;

порушення виведення сперматозоїдів сім'явиносними шляхами, що виникає внаслідок перенесеного запального ураження, агенезії, травми, ретроградної еякуляції та з деяких інших причин;

реакція організму на шкідливий вплив навколишнього середовища: вплив температур (як низьких, так і високих), токсичний вплив нікотину, алкоголю, хімічних речовин, деяких видів лікарських препаратів тощо.

Не запускайте своє здоров'я, а якщо ви свідомо готуєтеся до зачаття, робіть комплексне обстеження, щоб в майбутньому мати якомога менше проблем.

Коли ставиться діагноз "чоловіче безпліддя" для багатьох це стає вироком, настає відчай та навіть депресія.



Діагноз "чоловіче безпліддя" – не вирок

Але чоловіче безпліддя лікується набагато ефективніше, ніж жіноче і переживати про діагноз не пройшовши необхідне лікування рано.

Основні види безпліддя у чоловіків

1. Секреторне безпліддя. Воно пов'язане зі зниженням вироблення сперматозоїдів.

Основною причиною захворювання є гіпогонадизм, що супроводжуються зниженням рівня вироблення гормонів.

2. Екскреторне безпліддя. Характеризується ускладненням виходу еякуляту з статевих шляхів.

Причиною цього найчастіше стають запальні процеси в сім'явиносних шляхів або сечівника.

3. Імунологічне безпліддя. Аутоімунне захворювання при якому імунітет "вбиває" сперматозоїди на етапі їх утворення, реагуючи на них як на чужорідні організм.

4. Одночасне безпліддя. Це поєднання гормональних порушень і запальних процесів сечостатевої системи.

5. Відносне безпліддя. Виникає, коли пара живе регулярним статевим життям, а при обстеженні ніяких порушень і захворювань не було виявлено, але при цьому завести дитину не виходить.

При наявності проблем із зачаттям потрібно одразу звернутися до фахівця.

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