Безсимптомне поширення коронавірусу: Супрун пояснила важливість масового тестування

Науковці зараз намагаються дослідити безсимптомну передачу вірусу SARS-CoV-2. Адже такі люди можуть передавати вірус іншим. Що наразі про це відомо?

Пояснення різних типів поширення коронавірусу надала Уляна Супрун.

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Для початку, коротке пояснення понять простою мовою для розуміння.

Перебіг інфекції викликаної SARS-CoV-2 орієнтовно можна поділити так:

Люди, інфіковані вірусом SARS-CoV-2, які не проявляють симптомів.

Люди з вірусом SARS-CoV-2, які мають легкі симптоми та не потребують госпіталізації.

Люди, у яких SARS-CoV-2 викликав хворобу CОVID-19 з важкими симптомами.

Важливо! Не всі інфіковані вірусом SARS-CoV-2 мають хворобу CОVID-19. Але це означає, що навіть без симптомів хвороби вони можуть інфікувати інших.

Типи передачі вірусу за даними ВООЗ

Симптоматична передача – коли людина має розвинені ознаки та симптоми COVID-19 і вже за їхньої наявності може інфікувати інших.

Дані опублікованих епідеміологічних та вірусологічних досліджень свідчать про те, що вірус SARS-CoV-2, передусім, передається від симптоматичних людей іншим людям під час тісного контакту. Це відбувається під час того, як хвора людина кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря.

Інший спосіб передачі коронавірусу — контакт із забрудненими предметами чи поверхнями. Якщо інфікована людина, пчихнула, не прикривши рот, краплі можуть впасти на поверхню. Інша людина може її торкнутися, а потім торкнутися свого обличчя, і таким чином інфікуватися.

Дані досліджень, в яких збирали повторні біологічні зразки у підтверджених пацієнтів, свідчать про те, що вивільнення вірусу SARS-CoV-2 є найвищим у верхніх дихальних шляхах (у носі та горлі) на початку захворювання.

Важливо! Ймовірно, людина може бути найбільш заразною протягом перших трьох днів від часу появи симптомів.

Пресимптоматична передача – інкубаційний період для хвороби COVID-19 становить в середньому 5-6 днів, трапляється, що й до 14 днів. У цей період хворі можуть вже бути заразними і передавати вірус іншим. Тобто до появи симптомів хвороби COVID-19.

Дослідження серійних інтервалів, тобто, кількості днів між появою симптомів у первинному та вторинному випадку у Китаї показало, що 12,6% випадків передачі були пресимптоматичними.

Механізм передачі вірусу від пресимптоматичного випадку такий самий, як і під час симптоматичного – через краплі під час тісного контакту з іншою людиною чи торкання до забруднених поверхонь.

Асимптоматична (безсимптоматична) передача означає, фактично те ж саме, що і пресимптоматична.Відмінність у тому, що людина з вірусом SARS-CoV-2 взагалі не розвиває симптомів хвороби COVID-19.

Наприклад, останнє дослідження, проведене в будинку для літніх людей в Вашингтоні. Після виявлення COVID-19 у медичного працівника, який там працював, 76 з 82 жителів були протестовані на SARS-CoV-2. Виявилося, що 23 з них (30,3%) мали позитивні результати тесту. Приблизно половина випадків протікала безсимптомно в день тестування.

Чому важливо знати особливості типів передачі інфекції

Раннє виявлення та ізоляція симптоматичних хворих на COVID-19, разом з відстеженням та ізоляцію їхніх контактів, є важливою стратегією стримування COVID-19.

Однак, існування підтверджень щодо передачі вірусу без симптомів також мають враховуватися, особливо, під час розробки стратегії тестування населення. Тим паче, протестовані на SARS-CoV-2 мають бути УСІ контактні особи виявленого хворого, навіть якщо вони не проявляють симптомів COVID-19.

Важливо! тестування людей лише із симптомами не зможе виявити всі випадки інфікування SARS-CoV-2.

Що більше робиться тестів, то краще відбувається виявлення ВСІХ випадків SARS-CoV-2. Що більше виявлено випадків, то краще можна контролювати поширення вірусу та зрештою навіть його зупинити.

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