Бідність прискорює процеси старіння

Спадковість, спосіб життя, довкілля – всі ці фактори пояснюють, чому одні люди старіють швидше, інші повільніше. Вчені з Копенгагенського університету прийшли до висновку, що фінансове становище теж впливає на процеси старіння.

До вибірки потрапили 5500 осіб середнього віку, їх попросили пройти тести на фізичну активність, когнітивні здібності і обстеження на запальні процеси, пише Eurekalert.

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Лікарі перевірили, скільки разів за 30 секунд учасники можуть встати зі стільця, як високо можуть підстрибнути і як сильно стиснути кулак. Когнітивні тести були пов'язані з пам'яттю.



Бідні люди швидше старіють

Ці дані зіставили з доходом добровольців протягом 22 років, що передують дослідженню. Під відносною бідністю вчені мали на увазі дохід нижче 60% від середнього по країні. З'ясувалося, що затяжні періоди злиднів – від чотирьох років за межею бідності – додають людям роки (і віднімають силу!).

Кращий крем від зморшок – це гроші, стверджує оглядач The Atlantic Аманда Малл.

"Ви можете скільки завгодно пити воду і мазати сонцезахисним кремом, але найефективнішим доглядом за шкірою залишається багатство", – написала Аманда.

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