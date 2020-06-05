Більшість людей вважає, що при болі в попереку їм потрібно лежати і не рухатися, і тоді все швидко мине. Але це зовсім не так, пояснюємо чому.

Боліти може будь-яка частина спини, але біль в попереку виникає найчастіше – 80% людей відчувають його хоч раз в житті.

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Чому біль в попереку виникає найчастіше

На поперек діє найбільше навантаження. Поперекові хребці та м’язи підтримують вагу майже всього тіла і відповідають за більшість рухів. Через це м’язи часто перенапружуються, а хребці і диски втрачають свої властивості. Також вони можуть зміщуватися і тим самим защемлювати нерви.

Більшість неприємних відчуттів виникає через перевтому м’язів і не пов’язані з хребтом або нервами.

Серйозніші проблеми, які пов’язані з інфекціями або онкологією трапляються вкрай рідко. В таких випадках у хворих крім болю в спині з’являються і серйозніші симптоми: висока температура або різка втрата ваги.



Біль в попереку виникає найчастіше / Фото ambulatoria

Чому не варто постійно лежати, якщо болить спина

Часто біль в спині може бути нестерпним, тому хочеться випити жменю знеболювальних і не вставати з ліжка. Довгий час лікарі підтримували пацієнтів у цьому – вони виписували лише ліки та постільний режим.

Однак дослідження показали, що пацієнти, які лежали, почуваються гірше, ніж ті, які залишалися активними. Нині медики вважають, що лежати потрібно не більше двох днів, а після цього починати відновлювати активність. Через малорухомий спосіб життя можуть виникнути ще й інші неприємні хвороби, наприклад, закреп або депресія.

Також сучасна медицина відмовляється від корсетів і пов'язок, це також свідчить про те, що обмежувати рухливість спини не варто.

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Як ефективно лікувати біль в попереку

Можна використовувати знеболювальні таблетки (нестероїдні протизапальні засоби) системного застосування, або ж препарати місцевого призначення, наприклад емульгель Вольтарен Форте з подвійною концентрацією діючої речовини1 (диклофенаку діетиламіну).

Цей препарат зменшує запалення та допомагає при лікуванні сильного болю в суглобах, м'язах та спині2 аж до 12 годин3. Його можна придбати в аптеці без рецепта.

1У порівнянні з препаратом Вольтарен Емульгель, емульгель для зовнішнього застосування 1%. 2. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. 3. Predel at al, 2012 (Предел ат ал 2012).[OD1]

Також при болі в попереку допомагає будь-яка фізична активність. Для початку це можуть бути просто піші прогулянки. Коли біль в спині зменшиться, можна перейти до будь-яких вправ, які зміцнюють м’язи хребта.

Тренування допоможуть зміцнити м’язи, покращують рухливість та кровопостачання до вразливого місця. В результаті організм вилікує сам себе.

Ви можете обрати активність, яка підходить саме вам: прогулянки, біг, хатні справи, плавання, аеробіку, велоспорт, але не робіть вправи, які вимагають скручування і згинання в попереку.



При болях в спині важливо рухатися / Фото bebdental.com.ua

Якщо больові відчуття посилюються, варто потерпіти, через 2-3 дні буде полегшення. Але якщо під час виконання якоїсь вправи вам занадто боляче, варто замінити її на іншу.

Також добре від болю в спині допомагають масаж та йога.

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Коли варто звернутися до лікаря?

Як ми вже писали, біль в спині в більшості випадків не є небезпечною і не вимагає екстреної допомоги.

Але як зрозуміти, що біль в спині є тривожним симптомом серйозного захворювання, який вимагає консультації лікаря?

Спеціально для цього розроблена система "червоних прапорців", при наявності яких в поєднанні з болем в спині, необхідно терміново звернутися до лікаря:

виникнення болю у віці менше 20 або понад 55 років;

недавня травма спини;

наростаючий біль;

відсутність полегшення болю або його посилення після положення лежачи;

локалізація болю в грудному відділі хребта;

перенесені онкологічні захворювання;

тривалий прийом кортикостероїдів (в тому числі у вигляді інгаляцій);

внутрішньовенне вживання наркотичних препаратів;

імунодефіцит;

тривале нездужання, лихоманка, безпричинна втрата маси тіла;

наявність осередкового неврологічного дефіциту (оніміння, слабкість м'язів кінцівок).