Біль в стопі: про який синдром свідчить заніміння ступні

Біль в стопі – досить неприємне відчуття, як і будь-який інший біль. Він може виникати при ходьбі чи в стані спокою. Відомо, що на стопах ніг є безліч рефлексогенних точок, які впливають на органи і системи організму.

Проблема болю у стопі є полі факторіальною. Причинами можуть бути: надмірне фізичне навантаження, травми, запальні процеси суглобів та зв'язок, корінцеві синдроми. Ось про один з таких симптомі детальніше розповіла лікарка-невропатолог Людмила Підкуймуха.

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Синдром тарзального каналу

При цьому стані великогомілковий нерв стискується в тарзальному каналі, який знаходиться позаду внутрішньої кісточки.

Причини: будь-які патологічні стани, які звужують даний канал, тобто травми стопи і нижніх відділів гомілки, може виникати внаслідок носіння гіпсової пов'язки, кісти, пухлини, чи навіть через незручне взуття.

При синдромі тарзального каналу, людина відчуває біль та оніміння, поколювання, що посилюються при ходьбі та зменшуються в спокої.

Біль щемлячий, пекучий, часто настає вночі, рідко поширюється на гомілку.

При постукуванні чи натисканні позаду від медіальної кісточки – біль посилюється.



Якщо впродовж тривалого часу відчуваєте поколювання в стопі, зверніться до лікаря / Фото Unsplash

Як виявити синдром

Перш за все слід виключити системні захворювання, які можуть провокувати компресійну невропатію, зокрема цукровий діабет, ревматоїдний артрит.

Діагностувати синдром тарзального каналу допоможе МРТ, УЗД кістково-м‘язових структур, що дозволяють візуалізувати компресію.

Лікування підбирають в залежності від причини виникнення, воно може бути терапевтичним та хірургічним.

Синдром тарзального каналу – лікування Терапевтичне включає: ортезну корекцію стопи, масаж, стретчинг, мануальну терапію, симптоматичне лікування нестероїдними протизапальними, антиконвульсантами, антидепресантами, вітамінами групи В. Хірургічну декомпресію використовують у разі неефективності консервативного лікування та за показаннями.

Чому виникають затерпання в тілі

Подібне затерпання в тілі людини слід розуміти, як наслідок затиснення відповідного нерва, чи судин, які постачають кров до нерва, це можуть бути запальні процеси в організмі, а також сильне тривале зневоднення, що супроводжується втратою великої кількості мікроелементів, які впливають на нервову провідність.

Будь-які затерпання чи поколювання в певних ділянках тіла, які не проходять самостійно упродовж довгого часу повинні насторожити, слід звернутись до фахівця для діагностики причин неприємних больових відчуттів та подальшого усунення проблеми.