Біль у шиї: чому виникає та як лікувати

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Чому болить шия
Чому болить шия / pixabay.com

Біль у шиї надзвичайно поширене явище. Приблизно у 10% дорослого населення зараз болить шия.

Основна причина болю така ж, як і при болях в попереку – через тривале зміщення центру ваги запалюються нерви, відбувається спазм м'язів, які ще сильніше тиснуть на нерви. Звідси виникає біль, пояснив кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Чому виникає біль у шиї?

Шия і голова влаштовані таким чином, щоб дивитися вперед в пошуках небезпеки або їжі, без нахилів голови вперед або вниз.

Найчастіше болить шия через довготривале неправильне положення
Найчастіше болить шия через довготривале неправильне положення

У 21 столітті ця проблема поширена бо люди, в більшості, працюють сидячи. У цьому положенні вони, дивлячись в монітор, нахиляють голову вперед. Або опускають голову вниз, дивлячись в смартфон

Якщо ви дивитеся в екран прямо зараз, зверніть увагу, як нахилена ваша голова. Подібний важіль сильно тисне на край шийних міжхребцевих дисків, травмуючи їх і викликаючи біль.

Що робити?

По-перше, потрібно намагатися голову тримати в такому стані, під який вона спроектована – тобто не нахиляти. Чим частіше і довше вона перебуває в природному положенні, тим краще. Якщо хочете позбутися від болю в шиї – це обов'язкова умова. На роботі ставте собі напоминалку, щоб не забувати про пряму поставу, а телефон намагайтеся тримати на рівні очей.

По-друге, щоб зняти загострення, можна (як у випадку з попереком), пропити курс нестероїдних протизапальних препаратів (наприклад, Ібупрофен), 5-7 днів.

По-третє – розтягнення і зміцнення м'язів шиї вправами. Кожен день по 5 хвилин. Тільки пам'ятайте – відразу від них краще не стане. Але 1-2 тижні регулярної практики повинні допомогти.

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Коли варто насторожитись?

Від вправ стає гірше, нестероїдні протизапальні препарати не допомагають;
Є неврологічна симптоматика (приклад: сильне оніміння рук (і), пальців, запаморочення і т.п.);
Втрати свідомості;
Сильні головні болі;
Біль зберігається в спокої, лежачи, в нічний час;
Болі з'явилися після травми шиї;
Болі + висока температура.

Ще запам'ятайте – якщо ви почали сидіти прямо, заховали телефон якомога далі, стали робити вправи, а краще не стає – йдіть до лікаря.

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Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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