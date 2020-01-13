Біль в горлі: коли терміново потрібно звернутись до лікаря

Біль в горлі не завжди можна лікувати самостійно, іноді це смертельно небезпечно. То ж, коли з проблемами горла потрібно звертатися до лікаря, до того ж якомога швидше?

Відповідь на це питання дали фахівці медичного центру Health Line, які назвали небезпечні ознаки в горлі, що вимагають медичної допомоги. Одним із небезпечних сигналів є поява гострого болю.

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Як пояснили лікарі, дискомфорт в горлі, викликаний вірусною інфекцією, зазвичай минає протягом двох-семи днів, в деяких випадках пацієнту необхідно приймати ліки. Але бувають випадки, коли самолікування хворого горла може мати загрозу для здоров'я, оскільки за цим можуть ховатися дуже серйозні й навіть смертельні захворювання.



Біль в горлі може бути симптомом серйозних захворювань \ cosmopolitan.com

Коли потрібно звернутися до лікаря, якщо болить горло?

Гострий або тривалий (понад тиждень) біль;

Проблеми з ковтанням;

Слабкість потиличних м'язів;

Важкість дихання та відкривання рота;

Підвищення температури вище 38 градусів;

Поява крові в слині й мокроті;

Біль в спині та запалення суглобів;

Біль в горлі супроводжується болем у вусі;

Ці симптоми можуть вказувати на розвиток дегенеративних процесів в центральній нервовій системі, дискінезію стравоходу, тіреогалію (збільшення щитоподібної залози), а також на пухлини в горлі.

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