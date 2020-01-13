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Біль в горлі: коли терміново потрібно звернутись до лікаря

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Болить горло: що робити / cosmopolitan.com

Біль в горлі не завжди можна лікувати самостійно, іноді це смертельно небезпечно. То ж, коли з проблемами горла потрібно звертатися до лікаря, до того ж якомога швидше?

Відповідь на це питання дали фахівці медичного центру Health Line, які назвали небезпечні ознаки в горлі, що вимагають медичної допомоги. Одним із небезпечних сигналів є поява гострого болю.

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Як пояснили лікарі, дискомфорт в горлі, викликаний вірусною інфекцією, зазвичай минає протягом двох-семи днів, в деяких випадках пацієнту необхідно приймати ліки. Але бувають випадки, коли самолікування хворого горла може мати загрозу для здоров'я, оскільки за цим можуть ховатися дуже серйозні й навіть смертельні захворювання.

Біль в горлі може бути симптомом серйозних захворювань
Біль в горлі може бути симптомом серйозних захворювань \ cosmopolitan.com

Коли потрібно звернутися до лікаря, якщо болить горло? 

  • Гострий або тривалий (понад тиждень) біль; 
  • Проблеми з ковтанням; 
  • Слабкість потиличних м'язів; 
  • Важкість дихання та відкривання рота;
  • Підвищення температури вище 38 градусів;
  • Поява крові в слині й мокроті; 
  • Біль в спині та запалення суглобів;
  • Біль в горлі супроводжується болем у вусі;

Ці симптоми можуть вказувати на розвиток дегенеративних процесів в центральній нервовій системі, дискінезію стравоходу, тіреогалію (збільшення щитоподібної залози), а також на пухлини в горлі.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Грип в Україні
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