Біль в попереку: причини та що робити, аби зменшити біль

Біль у попереку є неприємним симптомом, однак лише у 1-2% випадків є сигналом про серйозні проблеми зі здоров'ям. Часто біль у попереку проходить впродовж кількох днів чи тижнів.

Якщо симптоми зберігаються, слід звернутися до лікаря. Який біль в попереку становить небезпеку та що робити, коли біль в попереку з'являється часто – далі в матеріалі Здоров'я 24.

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Причини болю в попереку

Спадковість. Остеохондроз відділів хребта – це фактично раннє старіння опорно-рухової системи. Схильність до остеохондрозу визначається генетично.

Нездорове харчування. Проблеми з травленням можуть призводити до болю в спині. Це відбувається внаслідок поганого засвоєння їжі, а відтак вітамінодефіциту. Такий стан може призвести до хронічної нестачі живильних організмів, які потрібні для регенерації кісткової тканини. Ситуація погіршується, якщо у людини наявна зайва вага, адже це додаткове навантаження на опорно-руховий апарат.

Недостатня фізична активність. Для нормальної робити хребта, необхідне регулярне фізичне навантаження. Болем у попереку часто страждають люди, які мають сидячий спосіб життя, зокрема офісні працівники, які сидять 8-10 годин в день за робочим столом. Поперековий відділ хребта в такому разі перебуває в стані напруги, порушуються процеси мікроциркуляції крові.



Малорухливий спосіб життя є причиною болю в спині/Фото:Unsplash

Захворювання внутрішніх органів. У медицині таке явище має назву вертебральний синдром. Стан, коли захворювання внутрішніх органів викликають патологічні зміни в роботі хребта. Відтак, запалені нирки чи яєчники посилає патологічні імпульси в зону, яка розташована поруч. Внаслідок чого виникає спазм м'язів та деформація хребта.

Також біль в попереку може відчуватися через травми хребта та суглобів, пошкодження м’яких тканин, протрузій та гриж міжхребцевих дисків та внаслідок запальних та інфекційних захворювань.

Характер болю може різнитися. Зокрема, біль, що ниє частіше виникає при незначних травмах м'яких тканин, різкий біль може свідчити про протрузії та грижі міжхребцевих дисків.

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Про що свідчить біль у попереку зліва

Якщо ви відчуваєте біль у попереку зліва, це може вказувати на кілька ймовірних патологій:

Запальний процес в м'язових тканинах

Подразнення нервових волокон внаслідок їх защемлення чи запалення.

Захворювання внутрішнього органу, який розташований в цій частині організму (селезінка, ліва нирка, підшлункова і шлунок. У жінок слід виключити захворювання лівого яєчника).

Іноді, біль в попереку зліва пов'язаний з проблемами з хребтом.

Якщо ви відчуваєте біль у попереку зліва, при цьому з'являється відчуття прострілювання, або ж здається, що біль віддає в нову чи сідничний м'яз – це може бути ознакою запалення нервових корінців нижнього поперекового відділу.

Якщо біль в попереку відчувається лише в момент руху, можливе ураження грушеподібного м'яза чи сідничного нерва. Якщо біль відчувається також у паховій області – уражені поперекові хребці.



Біль у попереку може віддавати як у лівий ділянку спини, так і у праву/Фото:Unsplash

Причини болю в попереку справа

У цій ділянці спини розташовані такі органи: печінка, кишківник, жовчний, та права нирка, у жінок – правий яєчник. Якщо при цьому також наявні інші симптоми, зокрема підвищення температури, пронос чи навпаки закреп, у жінок – збої менструального циклу, або біль, що ниє внизу живота.

В таких випадках слід звернутися до лікаря: чоловікам звернутися до уролога, жінкам – до гінеколога, а також представникам обох статей слід зробити УЗД черевної порожнини та здати необхідні аналізи.

Біль у попереку після сну

Причиною болю в спині після сну може бути місце сну, його зручність, та навіть жорсткість матрацу. Хребет людини має три фізіологічні вигини: шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз.

Якщо відбувається зміна цих вигинів під час сну, відбувається перевантаження інших ділянок хребта, що і є причиною болю.



Фізична активність є умовою здоров'я спини/Фото:Unsplash

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Як позбавитися болю в попереку

Важливо встановити причини болю в попереку та виключити зайве навантаження на хребет: уникати підйому тягарів, тривалого перебування в статичній вертикальній позі, іноді необхідно знизити вагу тіла.

Неврологи лікують гострий біль розслабленням м'язів, застосовуючи комплексну терапію з міорелаксантами та вітамінами групи В, які забезпечують регенерацію нервових волокон. При хронічному синдромі ефективність даних процедур мінімальна. Часто хірурги рекомендують пацієнтам носити бандаж на попереку, аби підтримувати м'язи спини.

Це допоможе зняти больові відчуття на час носіння, це зручно в дорозі, але ніякого лікувального ефекту не дає.

Найпопулярніша помилка при гострому або тупому болю в спині в області попереку це дотримання постільного режиму. Помірна фізична активність при патології опорно-рухового апарату є необхідною, а от перебування в нерухомому лежачому положенні лише погіршує стан.

Фізичні навантаження, зміцнення м'язів кору, вправи на розтягнення, тренування м'язів спини — ефективні способи тримати спину в порядку.

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