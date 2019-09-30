Білі плями на нігтях: чому виникають та як лікувати

Медичною мовою цей стан називається лейконіхія. Він може виникати у будь-кого та у будь-якому віці.

Лейконіхія може бути різною: тотальна (уражається весь ніготь), точкова, поздовжня (у вигляді смуг), розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Чому виникає лейконіхія

1. Часті травми (і це більше характерно для діток) як нігтьової пластини, так і матриці (місця, звідки росте ніготь).

- звичка гризти нігті;

- манікюр, покриття, нарощування нігтів;

- тісне і незручне взуття.

2. Прийом ліків (сульфаніламіди), хімієтерапія.

3. Захворювання внутрішніх органів: брак заліза, цинку в організмі, гіпертиреоз, цироз печінки, цукровий діабет і багато інших

4. Шкірні патології: екзема, псоріаз.



Білі плями на нігтях можуть виникати через травми

5. спадковість (як правило цей симптом присутній при деяких рідкісних вроджених аномаліях).

6. Можливе приєднання грибкової інфекції, особливо коли спостерігається деформація нігтя, шаруватість і ін.

Пам'ятайте: нігті ростуть повільно. Повне відновлення нігтьової пластини на руках у дорослих займає від 6 до 9 місяців, а на ногах – від 12 до 18 місяців.

Присутність білих плям також може бути ознакою травми або стану, який відбувся або почалося кілька місяців тому.

Як лікувати лейконіхію?

Якщо білі плями на нігтях з'явилися в результаті травм, то найправильніше рішення – чекати, коли нігтьова пластина відросте. Якщо є підозра на якусь внутрішнє або шкірне захворювання, то необхідно його лікувати, як і грибок нігтів, наявність якого можна підтвердити або спростувати лише проконсультувавшись і пройшовши спеціальне обстеження у дерматолога.

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