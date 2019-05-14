Білі плями на тілі: чому виникають та що робити

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Білі плями на тілі: чому виникають та що робити
Білі плями на тілі: чому виникають та що робити / mdlive.com

Білі цятки, які схожі на крапельки розміром 2-10 мм, найчастіше виникають на згинах ліктів, колін, грудей, плечах, спині, іноді на обличчі. Це осередкове порушення пігментації шкіри або каплевидний гіпомеланоз.

Косметолог Ксенія Ведищева зазначила, що така пігментація відноситься до безпечних для здоров'я дерматологічних захворювань, швидше за це естетична патологія.

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Каплевидний гіпомеланоз частіше виникає жінок. До того ж, вони психологічно більш вразливі, гірше страждають від проблем, що стосуються зовнішності.

Це дерматологічне захворювання, що проявляється порушенням пігментації шкірних покривів. Вважається одним з найбільш поширених варіантів гіпомеланозу. Симптомами цього захворювання є світлі плями розмірами до 10 міліметрів.

Захворювання шкіри розвивається поступово з 30-40 років. Після клімаксу білі цятки на шкірі зустрічаються найбільш часто.

Чому виникають білі плями

  • часте і тривале перебування на сонці або в солярії,
  • надмірне скрабування шкіри,
  • процес фотостаріння шкіри,
  • спадковість.

Чому виникають білі плями на тілі
Чому виникають білі плями на тілі

Як лікувати

Якщо ви помітили білі плями на тілі, то не варто ставити собі діагноз і не слухайте інших людей. Точно визначити тип проблеми зі шкірою може тільки лікар-дерматолог при огляді.

Треба відрізнити каплевидний гіпомеланоз від висівкоподібного виключаючи, вітиліго, білого лишаю, тощо, при яких знижується рівень пігменту меланіну.

  1. Потрібно захищати шкіру кремами від сонця з рівнем SPF 50–70+.
  2. З косметичних процедур – мікродермабразія, кріотерапія та ін.
  3. Лікар також може прописати ретиноїди та гормональні мазі.

Якщо з’явилися спалахи каплевидного гіпомеланозу, то повернути шкіру до норми на 100% навряд чи вийде.

На світлій шкірі без засмаги такі плями майже непомітні. Тому лікар радить відмовитися від засмаги.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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