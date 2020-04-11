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Білорусь відмовилась від російських тестів на коронавірус через недостовірність результатів

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Білоруси виготовлятимуть тести самі / Mogilevnews

Білорусь не купуватиме у Росії 30 тисяч тестів на COVID-19, як планувалось. Російські тести, стверджують інфекціоністи, забезпечують виявлення коронавірусу лише на 60%. Білоруська влада вирішила виготовляти свої.

Раніше Росія передала Білорусі безкоштовно 10 тисяч тестів. Додатково вели переговори про закупівлю ще 30 тисяч, проте переговори зайшли в глухий кут. Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю порталу tut.by.

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Ми вели переговори з двома російськими компаніями щодо придбання 30 тисяч тестів, але ці переговори ні до чого не дійшли. Але нам зараз ці тести не потрібні, ми самі виготовляємо тести, а ще близько 50 тисяч отримаємо з інших країн,
– пояснив Макей.

Як зауважив глава білоруського МЗС, про недостовірність російських тестів заявив Денис Проценко – головний лікар інфекційної лікарні у Коммунарці, що поблизу Москви. Саме з Проценком неодноразово спілкувався президент Росії Володимир Путін, коли відвідував цей медзаклад. Після цього у Проценка виявили коронавірус. Путін, як стверджують у Кремлі, – здоровий.

Коронавірус у Білорусі

  • Станом на 11 квітня у Білорусі зафіксовано понад 1 900 випадків коронавірусу, 19 людей померли.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз заявляв про своє критичне ставлення до карантину під час пандемії. 
  • В інтернеті вже більше 57 тисяч громадян цієї країни підписали петицію з закликом ввести карантин.
  • Через зростання кількості хворих, 7 квітня почали вводити обмеження у Мінську.
  • Підприємствам не дозволено допускати до роботи люей з ознаками захворювань.
  • Школи та дитсадки працюють, проте батьки можуть не пускати дітей.
  • Їдальні, кафе і ресторани також продовжили роботу, але столи в закладах громадського харчування повинні стояти не ближче 1,5 метра один від одного.
  • У будинках для літніх та інвалідів запроваджено заборону на відвідування.
  • ​У церквах і монастирях наказано забезпечити регулярне миття рук, прибирання приміщень з використанням дезінфікуючих засобів.
     

 

Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії Новини Білорусі Здоров'я Медицина
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