Білорусь відмовилась від російських тестів на коронавірус через недостовірність результатів

Білорусь не купуватиме у Росії 30 тисяч тестів на COVID-19, як планувалось. Російські тести, стверджують інфекціоністи, забезпечують виявлення коронавірусу лише на 60%. Білоруська влада вирішила виготовляти свої.

Раніше Росія передала Білорусі безкоштовно 10 тисяч тестів. Додатково вели переговори про закупівлю ще 30 тисяч, проте переговори зайшли в глухий кут. Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю порталу tut.by.

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Ми вели переговори з двома російськими компаніями щодо придбання 30 тисяч тестів, але ці переговори ні до чого не дійшли. Але нам зараз ці тести не потрібні, ми самі виготовляємо тести, а ще близько 50 тисяч отримаємо з інших країн,

– пояснив Макей.

Як зауважив глава білоруського МЗС, про недостовірність російських тестів заявив Денис Проценко – головний лікар інфекційної лікарні у Коммунарці, що поблизу Москви. Саме з Проценком неодноразово спілкувався президент Росії Володимир Путін, коли відвідував цей медзаклад. Після цього у Проценка виявили коронавірус. Путін, як стверджують у Кремлі, – здоровий.

Коронавірус у Білорусі