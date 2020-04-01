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Більш ніж половина киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, не виїжджали за кордон

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Коронавірус у Києві / Getty Images

Від минулої доби коронавірус діагностували у 25 мешканців Києва. Переважна більшість хворих не виїжджали за кордон, отже були інфіковані в Україні.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн прес-брифінгу.

До теми Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити

Це означає, що вірус розповсюджується й охоплює місто,
– заявив Кличко.

Також Кличко розповів детальніше про киян, у яких за минулу добу діагностували COVID-19.

З 25 випадків – 12 чоловіків віком від 23 до 71 року, 12 жінок від 21 до 80 років та 1 однорічна дівчинка.

10 з 25 хворих самоізольовані та лікуються вдома під наглядом лікарів. Відповідно, госпіталізували 15 пацієнтів.

Коронавірус

Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Києва Новини Здоров'я Здоров'я Віталій Кличко Лікування
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