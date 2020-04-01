Більш ніж половина киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, не виїжджали за кордон
Від минулої доби коронавірус діагностували у 25 мешканців Києва. Переважна більшість хворих не виїжджали за кордон, отже були інфіковані в Україні.
Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн прес-брифінгу.
До теми Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
Це означає, що вірус розповсюджується й охоплює місто,
– заявив Кличко.
Також Кличко розповів детальніше про киян, у яких за минулу добу діагностували COVID-19.
З 25 випадків – 12 чоловіків віком від 23 до 71 року, 12 жінок від 21 до 80 років та 1 однорічна дівчинка.
10 з 25 хворих самоізольовані та лікуються вдома під наглядом лікарів. Відповідно, госпіталізували 15 пацієнтів.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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