Більш ніж половина киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, не виїжджали за кордон

Від минулої доби коронавірус діагностували у 25 мешканців Києва. Переважна більшість хворих не виїжджали за кордон, отже були інфіковані в Україні.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн прес-брифінгу.

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Це означає, що вірус розповсюджується й охоплює місто,

– заявив Кличко.

Також Кличко розповів детальніше про киян, у яких за минулу добу діагностували COVID-19.

З 25 випадків – 12 чоловіків віком від 23 до 71 року, 12 жінок від 21 до 80 років та 1 однорічна дівчинка.

10 з 25 хворих самоізольовані та лікуються вдома під наглядом лікарів. Відповідно, госпіталізували 15 пацієнтів.

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