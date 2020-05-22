Більше 20 тисяч заражених COVID-19: скільки людей захворіли та одужали в Україні за добу

Станом на 22 травня в Україні виявили 422 нових випадки коронавірусної інфекції. Загальна кількість хворих становить 20 тисяч 148.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу.

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За останню добу зафіксували 442 нових випадки зараження на коронавірус. Серед них – 29 дітей і 74 медпрацівників. Додамо, що в Україні всього захворіли 3907 медиків.

Найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області (+65), Чернівецькій (+63) і у місті Києві (+47).

На жаль, підтверджено 9 нових летальних випадків. З початку епідемії в Україні померли 588 пацієнтів. 127 осіб було госпіталізовано за минулу добу.

З позитивних новин – 358 осіб одужало, загальна кількість – 6585 пацієнтів.