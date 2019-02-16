Більше мільярда людей можуть втратити слух

907 Читать новость на русском
Гучна музика шкодить слуху
Гучна музика шкодить слуху / pixabay.com

Майже половина людей у віці від 12 до 35 років, а це близько 1,1 мільярда осіб, ризикують втратити слух. Причина – гучна музика, яку вони слухають в навушниках.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) напередодні Міжнародного дня охорони слуху, який відзначається 3 березня, опублікували рекомендації для виробників і користувачів музикальних пристроїв.

Читайте також: Як слухати музику без шкоди для слуху: пояснення Супрун

У рекомендаціях пропонується, щоб вбудована система для смартфонів і цифрових аудіоплеєрів визначала тривалість прослуховування аудіозаписів і рівень звуку, автоматично знижувала гучність, коли перевищений ліміт, і дозволяла батькам контролювати гучність музики, яку слухають їх діти, а також надавала користувачам загальну інформацію, як можна слухати музику без ризику для слуху.

Гучна музика
466 мільйонів людей страждають від проблем зі слухом

За даними ВООЗ, понад 5 відсотків жителів планети – 466 мільйонів людей – страждають від серйозних проблем зі слухом. Більшість з них – дорослі, які проживають в країнах з середнім і низьким рівнем доходу. ВООЗ також повідомляє, що до 2050 року кожна десята людина буде страждати від проблем зі слухом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Путін висловив своє невдоволення щодо виборів в Україні
сьогодні
4512
Теги: Музика Здоров'я Здорове життя ВООЗ
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
49727
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1237
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
13 лютого 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1577
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2620
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 5085
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 8444
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук