Більше мільярда людей можуть втратити слух

Майже половина людей у віці від 12 до 35 років, а це близько 1,1 мільярда осіб, ризикують втратити слух. Причина – гучна музика, яку вони слухають в навушниках.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) напередодні Міжнародного дня охорони слуху, який відзначається 3 березня, опублікували рекомендації для виробників і користувачів музикальних пристроїв.

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У рекомендаціях пропонується, щоб вбудована система для смартфонів і цифрових аудіоплеєрів визначала тривалість прослуховування аудіозаписів і рівень звуку, автоматично знижувала гучність, коли перевищений ліміт, і дозволяла батькам контролювати гучність музики, яку слухають їх діти, а також надавала користувачам загальну інформацію, як можна слухати музику без ризику для слуху.



466 мільйонів людей страждають від проблем зі слухом

За даними ВООЗ, понад 5 відсотків жителів планети – 466 мільйонів людей – страждають від серйозних проблем зі слухом. Більшість з них – дорослі, які проживають в країнах з середнім і низьким рівнем доходу. ВООЗ також повідомляє, що до 2050 року кожна десята людина буде страждати від проблем зі слухом.

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