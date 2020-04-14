Більше тисячі студентів-медиків в Україні залучать до боротьби з COVID-19, – Степанов
Близько 1100 українських студентів медичних вузів виявили бажання допомогти в боротьбі з коронавірусом COVID-19..
Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов. Студенти будуть допомагати в організації технічної роботи, з хворими на COVID-19 вони не будуть контактувати.
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Є анкети, які заповнювати студенти. На сьогодні кількість заповнених анкет студентами – вже близько 1100 одиниць. Але вони залучаються не для надання медичної допомоги, а саме для організації технічної боротьби з COVID-19,
– розповів Степанов.
Додамо, що у березі МОЗ закликав студентів-медиків до співпраці з лікарями на місцях в боротьбі з поширенням хвороби.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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