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Більшість апаратів для підтримки дихання хворих на коронавірус вийшли з ладу, – Бахматов

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Проблема з апаратами штучної вентиляції легень в Україні / 24 канал

Радник мера Києва Максим Бахматов розповів, що частина апаратів ШВЛ, про які лікарні повідомляють у звітах, можуть бути неробочими.

На своїй сторінці у фейсбуці Бахматов розповів, що Київський волонтерський штаб провів експертний незалежний аудит Київської клінічної міської лікарні №17 на стан готовності прийому пацієнтів з коронавірусом. 

До  теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Згідно з рекомендацією МОЗ, ККМЛ №17 перепрофілює старі відділення для прийому пацієнтів з COVID-19. Нещодавно лікарня повідомила, що має 24 апарати для штучної вентиляції легень. Під час незалежного аудиту волонтери виявили, що 8 з них – у неробочому стані. 

Окрім цього, з 16 робочих апаратів ШВЛ 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (одне з ускладнень COVID-19). 

Якщо розібратися далі, то 4 з 6 цих апаратів ШВЛ працюють на ургентну медицину та не можуть бути залучені до лікування пацієнтів з коронавірусом. Відтак, з 24 апаратів для пацієнтів з COVID-19 залишається лише 2 апарати

Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ, треба розуміти, чи він працює. Чи він просто там є. Окремо слід переконатись чи буде він працювати під час, наприклад, випадкового вимкнення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті, де він мусить стояти, працюють розетки,
– заявив Бахматов. 

Бахматов зазначив, що у лікарні відсутнє альтернативне джерело електропостачання. Це означає, що якщо світло зникне, то апаратура просто вимкнеться. Також він підозрює, що це не єдина лікарня в країні з такою ж проблемою. 

Моє суб'єктивне враження, що ця лікарня не виняток. Потрібно робити аудити. Потрібно розбирати на гвинтики. Потрібно мати яйця, аби сказати: "рєбята, нам пізд*ц",
– наголосив він. 

За його словами, та ж історія з іншим важливим медичним устаткуванням: з CPAP- апаратами, моніторами, аспіраторами, пульсоксиметрами, шприцевими та волюметричними помпами.

Після аудиту волонтери сформували перелік необхідного для ККМЛ №17 і підрахували, що для того, аби все придбати, необхідно 10 606 092 гривеньЯкщо волонтерам вдасться зібрати потрібну суму, то в лікарні зможуть розмістити 62 пацієнтів з коронавірусом – 50 людей в інфекційне відділення і ще 12 у відділення інтенсивної терапії.

Разом з тим, Бахматов поділився й позитивними новинами – у лікарні вже прокладають кисневу магістраль за кошти Фонду ІТ компанії Innovecs.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікарня Новини Здоров'я Лікування
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