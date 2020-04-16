Більшість доказів вказує на те, що коронавірус виник природним шляхом, – воєначальник армії США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що більшість доказів свідчать про те, що коронавірус виник природнім шляхом.

COVID-19 вперше з'явився у місті Ухань, й швидше за все з тваринного ринку, де люди часто контактують з тваринами, пише The Hill.

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Марк Міллі помітив, що на цю тему існує багато чуток і міркувань, але він не вважає їх переконливими. Він підкреслив, що маса доказів вказують на природність COVID-19.

Для вас не повинно бути здивуванням, що ми проявили до цього великий інтерес, і ми детально досліджували це питання. Поки що це не остаточно, але більшість доказів вказує на природність (вірусу, – ред.), але ми не знаємо напевно,

– заявив Міллі.

Нагадаємо, що раніше газета Washington Post розмістила думку про те, що у січні 2018 року американські чиновники попередили про проблеми безпеки в уханській лабораторії, яка досліджувала коронавірус від кажанів.

Натомість Сенатор Том Коттон під час виступу на Fox News підлив масла у вогонь, заявивши про те, що ринок продовольчих товарів розташований в "декількох милях" від лабораторії, яка досліджує інфекційні хвороби.

Разом з тим, немає жодних публічних доказів того, що COVID-19 – біологічна зброя. Дослідження ще тривають, й поки що вчені схиляються до думки, що коронавірус з Китаю виник природним чином.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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