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Більшість хірургічних операцій в Україні відтермінують через загрозу коронавірусу

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Перенесення операцій в Україні / 24 канал

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, що більшість планових операцій в Україні будуть переносити. Він пояснив, що треба звільнити ліжка та обладнання для хворих на коронавірус завчасно.

Скасування планових операцій та госпіталізацій це поетапний процес, заявив Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Ляшко розповів, що у випадку, якщо буде масове надходження хворих на коронавірус, заклади охорони здоров'я перепрофільовуватимуть. 

Для того, щоб перепрофільовувати заклади, нам потрібно звільняти ліжка, на яких перебувають не ургентні хворі (ті, які не потребують невідкладного лікування, – ред.) й шкода для їх здоров'я може відбутися через 3, через 4 місяці. Цей процес не повинен нашкодити здоров'ю,
– сказав Віктор Ляшко.

Ляшко пояснив, що мова не йде про скасування або перенесення усіх планових операцій. За його словами, це питання на розгляд лікаря, адже він приймає рішення, опираючись на стан здоров'я хворого.

Він уточнив, що у випадку необхідності проведення такої операції, її повинні провести у закладах охорони здоров'я й без шкоди для здоров'я пацієнта. 

Нагадаємо, що станом на 17 березня в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження коронавірусом та 1 летальний випадок. 4 з 7 інфікованих заразилися коронавірусом безпосередньо на території України.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Лікарня
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