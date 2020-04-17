Більшість хворих на COVID-19, яких лікували Ремдесивіром, одужали за 6 днів, – CNN

Більшість пацієнтів, яких лікували Ремдесивіром під час клінічних досліджень, швидко одужали та вже виписані з лікарень.

У кожного з пацієнтів були гострі респіраторні симптоми та лихоманка, але їх виписали менш ніж за тиждень, повідомляє CNN.

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Препарат Ремдсесивір розробила компанія Gilead Sciences, яка спонсорує його тестування в 152 місцях по всьому світу. Компанія випробовує потенційні ліки на 2400 пацієнтах у тяжкому стані та на 1600 пацієнтах з помірними симптомами.

Натомість позитивними новинами стосовно ефективності препарату поділилися дослідники з Університету Чикаго.

Більшість наших пацієнтів були тяжкими. І більшість з них через 6 днів пішли додому. Це говорить нам, що тривалість терапії не повинна бути на рівні 10 днів,

– сказала інфекціоніста Кейтлін Маллен з Університету Чикаго.

Маллен зазначила, що попри те, що більшість пацієнтів вже виписалася, все ж двоє людей померли від недуги.

Журналісти CNN прагнули отримати більше деталей про ефект ліків, але в університеті сказали, що коментарі дадуть після того, як будуть готові офіційні результати досліджень.

Варто зазначити, що ці клінічні випробування не включали контрольну групу, через що важко сказати, чи справді препарат допоміг пришвидшити лікування пацієнтів. Причина в тому, що пацієнти з контрольної групи не лікуються цим препаратом, що дозволяє дослідникам зрозуміти, на скільки експериментальні ліки є ефективними.

Разом з тим, у Gilead Sciences повідомили, що до кінця місяці планують отримати результати тестів і до цього не радять покладати на препарат великі надії.

Ми розуміємо гостру потребу лікування COVID-19 і великий інтерес до даних щодо нашого препарату remdesivir... Підсумкові дані потрібно ретельно проаналізувати, щоб зробити будь-які висновки з випробувань. Всі історії хоч і підбадьорюють, але не дають статистичної сили, необхідної для визначення безпечності й ефективності Ремдесивіру у лікуванні COVID-19,

– додали в компанії.

Раніше Ремдесивір випробовували проти еболи, але він виявився не надто успішним. Втім, низка досліджень на тваринах продемонстрували, що ліки можуть бути ефективними у боротьбі з коронавірусами, схожими на COVID-19, з SARS і MERS.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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