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Більшість хворих переносять коронавірус як звичайне ГРВІ

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Коронавірус для більшості людей як ГРВІ / unsplash.com

У 96,6% хворих коронавірус немає смертельних наслідків. Відтак переважна більшість інфікованих переносять хворобу, як ГРВІ.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй сторінці у фейсбук.

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Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від Covid-19 на рівні 3,4%,
– нагадує пресслужба Центру громадського здоров'я.

Відтак, у випадку перших симптомів ГРВІ необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Пам'ятайте, що звичайна медична маска не захищає від зараження коронавірусом і будь-яких інших вірусів.

Її повинні одягати люди із симптомами ГРВІ, медпрацівники та люди, які доглядають за хворими. 

Редакція Здоров'я 24 також закликає не зволікати зі зверненням до лікаря у випадку "звичайної застуди". Якщо у вас з'явилися симптоми гострих респіраторних захворювань і вам вкрай необхідно вийти з дому – одягайте медичну маску та не контактуйте з іншими людьми. 

Саном на 17 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження Covid-19 та 1 летальний випадок. 4 з цих випадків зараження відбулися безпосередньо на території України – ці люди не подорожували за кордон. 

16 березня у Чернівцях від легеневої пневмонії померла жінка з підозрою на коронавірус. 

Станом на 17 березня 10:00, у Центр громадського здоров'я надійшло 140 підозр на Covid-19 від початку року. 89 з них виявились негативними, 7 позитивними, а ще 42 досліджуються.


Відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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