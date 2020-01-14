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Більшість жінок відчувають полегшення після аборту: дослідження

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Емоційний стан після аборту / Eurotopics

Одне з найбільших досліджень про емоційний стан жінок після аборту демонструє, що більшість з них не шкодують про свій вчинок, а навпаки – відчувають полегшення.

Дослідники прийшли до такого висновку після п'ятирічного спостереження за тисячею жінок, повідомляє CNN з посиланням на Social Science & Medicine.

До теми: Якої шкоди може завдати медикаментозний аборт: відповідь гінеколога

Дослідники виявили, що через п'ять років після аборту лише 6% відчували негативні емоції. Переважна більшість опитаних жінок, а саме 84%, були позитивно налаштовані або взагалі не мали жодних емоцій щодо свого рішення.

Трохи більше половини жінок сказали, що рішення перервати вагітність було дуже важким, 27% з яких назвали його "дещо складним". Близько 46% сказали, що прийняти рішення про аборт не було складно.

Майже 70% жінок заявили, що бояться стигматизації, якщо оточуючі дізнаються про скоєний вчинок. Цікаво, що ті жінки, які пережили стигматизацію, осуд суспільства і яким важко давалось це рішення – повідомляли про почуття провини, гнів, смуток та навіть відразу. Але з часом ці емоції зникали, а в декого вже навіть і через рік. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя дослідження Вагітність і пологи
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